Сегодня, 24 февраля, утром во Франции на территории консульства России в Марселе произошел взрыв, сообщают местные СМИ.
У консульства России в Марселе прогремел взрыв
Информацию о взрыве подтвердил французскому изданию La Marseillaise генконсул России в Марселе Станислав Оранский.
По данным корреспондента издания Valeurs Actuelles, жертв нет, нанесен только материальный ущерб. На месте много полиции и пожарных.
По предварительным данным, утром в здание посольства были брошены две бутылки с зажигательной смесью, но до самого здания они не долетели и разбились в саду. Неподалеку был обнаружен угнанный автомобиль, сообщает Valeurs Actuelles.
Хотя российские дипломаты подтвердили сообщения о нападении, но информация о числе взрывов поступает противоречивая.
Если генконсул Оранский говорит об одном взрыве, который произошел на территории консульства, представитель МИД России Мария Захарова говорит о них в множественном числе.
«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта», - заявила она.
Захарова потребовала от властей Франции понять меры: «Требуем от страны аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств».
Источник агентства ТАСС утверждает, что было три неизвестных устройства: «Было заброшено три устройства, два взорвались, с одним сейчас работают саперы, жертв и разрушений нет».
Местная полиция пока не дает никакой информации о причинах и подозреваемых.
В восьмом округе Марселя, помимо российского консульства, находятся диппредставительства Египта, Туниса, Армении и других стран.