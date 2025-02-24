У консульства России в Марселе прогремел взрыв

Информацию о взрыве подтвердил французскому изданию La Marseillaise генконсул России в Марселе Станислав Оранский.

По данным корреспондента издания Valeurs Actuelles, жертв нет, нанесен только материальный ущерб. На месте много полиции и пожарных.

По предварительным данным, утром в здание посольства были брошены две бутылки с зажигательной смесью, но до самого здания они не долетели и разбились в саду. Неподалеку был обнаружен угнанный автомобиль, сообщает Valeurs Actuelles.

Хотя российские дипломаты подтвердили сообщения о нападении, но информация о числе взрывов поступает противоречивая.

Если генконсул Оранский говорит об одном взрыве, который произошел на территории консульства, представитель МИД России Мария Захарова говорит о них в множественном числе.

«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта», - заявила она.

Захарова потребовала от властей Франции понять меры: «Требуем от страны аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств».

Источник агентства ТАСС утверждает, что было три неизвестных устройства: «Было заброшено три устройства, два взорвались, с одним сейчас работают саперы, жертв и разрушений нет».

Местная полиция пока не дает никакой информации о причинах и подозреваемых.

В восьмом округе Марселя, помимо российского консульства, находятся диппредставительства Египта, Туниса, Армении и других стран.