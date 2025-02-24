По случаю 107-й годовщины Эстонской Республики в понедельник утром министр обороны Ханно Певкур возложил венок к подножию монумента Победы в Освободительной войне и сказал в своей речи, что эстонцам есть чем гордиться, но у каждого также есть честь и долг отстаивать свободу этой прекрасной страны и поддерживать право на самоопределение. Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Певкур: у эстонцев есть честь и долг отстаивать свободу своей страны
«Когда в мире неспокойно, мы должны сохранять мир. Мы, эстонцы, всегда умели сохранять свойственную северным народам уравновешенность и единство в трудные времена. В этом наша сила как народа и наша сила как страны. Когда только что созданное Эстонское государство боролось за свою свободу, мы знали, что Россия, которая хотела уничтожить наше самоопределение, была больше и могущественнее нас. Но у нашего народа была сильная воля к самообороне. У нас были союзники, и мы были умнее нашего противника. Сегодня от имени всего эстонского народа мы возлагаем памятники нашим павшим героям. Это дань уважения тем, кто в разное время отдал свою жизнь за свободу Эстонии», - сказал Певкур.
По словам Певкура, это символический венок и павшим героям Украины, которые также отдали свои жизни в борьбе с красным террором, развязавшим ровно три года назад полномасштабную агрессивную войну, чтобы лишить украинцев самоопределения, уничтожить страну и изменить общий баланс безопасности в Европе. «Хотя агрессор не достиг ни одной из своих стратегических целей, в последние дни мы достигли точки, когда чувство уверенности как украинцев, так и союзников пошатнулось», - отметил Певкур.
Министр обороны напомнил, что 24 февраля 1993 года президент Леннарт Мери в своей первой юбилейной речи сказал: «Я обращаюсь к эстонскому народу со словами предупреждения: „К сожалению, демократические реформы соседней страны отступают перед лицом новой, агрессивной, неоколониалистской внешнеполитической концепции“». Президент Мери признал, что в то время эти идеи были только в головах российских экстремистов, но затем предупредил: «Не будьте высокомерны по этому поводу, как все мы когда-то были высокомерны по поводу идей "Майн кампф": "Майн кампф" получил легитимность в Мюнхене и был осуществлен в Ковентри и Париже, в Эль-Аламейне и Сталинграде, в Монте-Кассино и Арденнах».
«Несмотря на то что с момента написания этих слов прошло 32 года, они более чем актуальны сегодня. События в мире показывают, насколько хрупка демократия в нашем понимании. И как хрупок мир. Потому что, к сожалению, диктаторы любят войну. Подтверждаем: Эстония никогда не признает границы, которые оттеснены танками и ракетами, и Эстония поможет украинцам бороться за свою землю и свой народ. Потому что ценности, за которые сегодня борется Украина, напрямую связаны с нашими ценностями и свободами», - сказал Певкур.
Певкур подчеркнул, что страх - плохой помощник, потому что он парализует.
«Мы не можем подчиняться ни страху, ни диктатуре. Наша общая обязанность - держаться вместе в трудные времена. Основа нашей свободы - это единая воля народа защищать себя и свою свободу. Люди должны знать, что их страна дышит вместе с ними. Страна, которая концентрирует силы каждого именно там, где каждая веточка имеет значение и где каждая веточка вносит наибольший вклад в защиту свободы. Будь то военнослужащий Сил обороны, член Кайтселийта, полицейский, спасатель, врач или даже общественный активист в деревне», - отметил Певкур.
«Каждый из нас должен сыграть свою роль в сохранении свободы. Как это делали и продолжают делать наши союзники. Мы не одиноки, что бы ни говорила пропаганда государства-агрессора. Мы поддерживаем друг друга в Европе, и это наш козырь - разные народы и разные страны отстаивают общие ценности и свободы!» - подчеркнул министр обороны.
«Давайте воспользуемся сегодняшним моментом и забудем об эстонской скромности. Давайте все вместе признаем развитие нашей страны и тот факт, что каждый из нас по-своему внес в это развитие свой вклад. У нас есть очень, .... очень много того, что нас объединяет и чем мы можем гордиться. Будь то фигурное катание и ставшая чемпионкой Европы Нина Петрыкина, или «Игры непобедимых» (Invictus Games) для раненых солдат и люди, которые привезли домой золотые медали - старший сержант Расмус Пенно, выигравший золото в скоростном спуске на лыжах, и ветеран Ардо Хуул, завоевавший золото в сноуборде. Или наша богатая культура: в этом году награды за жизненные достижения получили Дорис Карева, Пеэтер Симм и Тыну Кальюсте», - продолжил Певкур.
«Нам есть чем гордиться, но у всех нас также есть честь и обязанность отстаивать свободу этой прекрасной земли и поддерживать самоопределение. Ведь этот замечательный уголок северной земли был настоящим домом эстонцев на протяжении более 10 000 лет. Именно поэтому каждое дерево, река, лес и луг носят свое имя. Вот почему эта земля так уникальна для нас. Поздравляю тебя, дорогая родина!», - добавил министр обороны.