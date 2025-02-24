Певкур: у эстонцев есть честь и долг отстаивать свободу своей страны

«Когда в мире неспокойно, мы должны сохранять мир. Мы, эстонцы, всегда умели сохранять свойственную северным народам уравновешенность и единство в трудные времена. В этом наша сила как народа и наша сила как страны. Когда только что созданное Эстонское государство боролось за свою свободу, мы знали, что Россия, которая хотела уничтожить наше самоопределение, была больше и могущественнее нас. Но у нашего народа была сильная воля к самообороне. У нас были союзники, и мы были умнее нашего противника. Сегодня от имени всего эстонского народа мы возлагаем памятники нашим павшим героям. Это дань уважения тем, кто в разное время отдал свою жизнь за свободу Эстонии», - сказал Певкур.

По словам Певкура, это символический венок и павшим героям Украины, которые также отдали свои жизни в борьбе с красным террором, развязавшим ровно три года назад полномасштабную агрессивную войну, чтобы лишить украинцев самоопределения, уничтожить страну и изменить общий баланс безопасности в Европе. «Хотя агрессор не достиг ни одной из своих стратегических целей, в последние дни мы достигли точки, когда чувство уверенности как украинцев, так и союзников пошатнулось», - отметил Певкур.