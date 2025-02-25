Жиры из опилок и нанопластырь для язв: чем удивляют мир эстонские научные стартапы?

Drug Hunter - уникальный эстонский тестер для определения типа и количества наркотических веществ в слюне, который уже взяла на вооружение местная полиция.

В мире существует множество различных тестов по определению наркотиков в слюне. В плане технологии большинство таких тестов иммунологические и достоверного результата не гарантируют.

Разработка эстонских ученых, созданная на основе методов капиллярного электрофореза и флуоресценции, дает абсолютно достоверный результат: тестер Drug Hunter позволяет точно определить, какие именно наркотики употреблял человек, в каком количестве, и сочетал ли их с алкоголем.

Источник: SafePAS