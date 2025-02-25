В передаче Rus.Postimees «На кухне» обсуждаем лучшие инновации в науке за прошлый год. Какие уникальные научные разработки берут на вооружение наши технологические стартапы?
Жиры из опилок и нанопластырь для язв: чем удивляют мир эстонские научные стартапы?
Гость передачи «На кухне» - младший профессор химии и биотехнологии TalTech, руководитель научного стартапа SafePAS Екатерина Мазина-Шинкар.
В Эстонии сегодня работают десятки научных стартапов, которые продолжают удивлять мир своими инновационными разработками, рассказывает она.
«Выводить новые продукты и научные разработки из университетов непосредственно на рынок позволяет созданная в стране экосистема стартапов», - поясняет Мазина-Шинкар.
По ее словам, количество научных стартапов в стране, продолжает расти благодаря поддержке государства, университетов и фондов Евросоюза, даже несмотря на экономический кризис.
В Эстонии безусловным лидером с точки зрения развития и поддержки научных стартапов является Тартуский университет, отмечает Екатерина Мазина-Шинкар.
«В последнее время много стартапов выходит из Таллиннского технического университета, есть также стартапы, развитием которых занимается Институт химии и биофизики (KBFI)», - дополняет картину ученый.
С пользой для людей
Научные стартапы, в отличие от обычных, занимаются наукоемкими проектами – когда для решения задачи требуются большие исследовательские и аналитические ресурсы, которыми обычно располагают научные центры и университеты, говорит она.
Сами по себе научные стартапы создаются не чистой высоколобой науки ради – они нужны для того, чтобы решать актуальные и конкретные проблемы общества, рассуждает Мазина-Шинкар.
Взять, к примеру, наркотестер Drug Hunter - знаменитую разработку стартапа SafePAS (дочернее предприятие Taltech).
Идея создания подобного тестера возникла у команды после того, как к руководству Taltech в свое время обратились специалисты МВД с просьбой помочь решить проблему недостоверных результатов тестов на наркотики при проведении рейдов.
Drug Hunter - уникальный эстонский тестер для определения типа и количества наркотических веществ в слюне, который уже взяла на вооружение местная полиция.
В мире существует множество различных тестов по определению наркотиков в слюне. В плане технологии большинство таких тестов иммунологические и достоверного результата не гарантируют.
Разработка эстонских ученых, созданная на основе методов капиллярного электрофореза и флуоресценции, дает абсолютно достоверный результат: тестер Drug Hunter позволяет точно определить, какие именно наркотики употреблял человек, в каком количестве, и сочетал ли их с алкоголем.
Источник: SafePAS
Еще одна перспективная разработка команды SafePAS: стартап создал и сейчас выводит на рынок портативное устройство для анализа минерального состава почвы, рассказывает Мазина-Шинкар.
Аналогично, проект решает вполне конкретные проблемы фермеров и агропромышленных предприятий, которые стремятся при поддержке ученых добиться высокой урожайности.
ТОП-5 перспективных инноваций
Что касается наиболее интересных разработок, которыми занимались эстонские научные стартапы в прошлом году, то в первую пятерку, по мнению Екатерины Мазиной-Шинкар, однозначно попадают несколько проектов.
Во-первых, проект стартапа Äio Tech, который занимается созданием альтернативных жиров на замену пальмовому маслу.
«Они делают это из различных отходов производства: например, опилки, силос. Они «варят пиво», грубо говоря. Сбраживают их, чтобы получить конечный продукт в виде масла, которое можно использовать в косметике, в пищевой промышленности», - рассказывает Мазина-Шинкар.
Это хорошо как с точки зрения экологии, так и здоровья потребителей, поскольку добавки на основе пальмового масла, как мы знаем, не слишком полезны для здоровья.
Кроме того, выращивание масличных пальм связано с массовой вырубкой тропических лесов, чтобы освободить место для плантаций. Это приводит к экологическим проблемам и утрате биоразнообразия.
Во-вторых, твердооксидные топливные элементы стартапа GaltTec. По словам Екатерины Мазиной-Шинкар, особенность этих топливных элементов в том, что они компактные и долговечные – ими можно снабдить, к примеру, тот же дрон или видеокамеру наблюдения.
«Это не аккумулятор или батарея, это именно топливный элемент», - подчеркивает ученый.
Интересно также, что элементы GaltTec могут работать на экологически чистом водороде и синтетическом топливе, выдерживая экстремальные климатические условия.
В-третьих, инновативные биополимеры из тростника, которые разрабатывает команда эстонского стартапа Sutu.
«В качестве сырья используется наш обычный тростник, который растёт вокруг водоёмов. Этот тростник каждый год необходимо убирать, его регулярно скашивают и перерабатывают», - рассказывает Мазина-Шинкар.
«Они уже давно начали делать из тростника питьевые трубочки для коктейлей на замену пластиковым. Из этого же материала можно сделать, например, и банковские карточки, и филомен для заправки 3D-принтера, и вилки-ложки одноразовые – есть много возможностей для применения», - поясняет она.
Екатерина Мазина-Шинкар
- Занимается научной работой и прикладными исследованиями уже больше 20 лет.
- Закончила Таллиннский технический университет (TalTech) по специальности «Прикладная химия и биотехнология».
- Доктор химических наук, магистр делового администрирования (МВА).
- Младший профессор химии и биотехнологии TalTech.
- Основатель и руководитель научного стартапа SafePAS (дочерняя фирма TalTech).
В-четвертых, технологическое решение стартапа Raiku - натуральные биоразлагаемые и эстетические привлекательные упаковочные материалы.
«Стартап производит такие… «макароны», скажем. Такая вьющаяся стружечка на основе отходов древесины, фактически из опилок, которая используется как упаковочный материал», - делится подробностями Екатерина Мазина-Шинкар.
И, наконец, в-пятых, проект стартапа Nanordica - уникальные технологии лечения незаживающих ран и язв.
Порядка 100 миллионов человек в мире страдают от хронических язв и ран, которые не заживают. В частности, диабетические язвы стопы являются одними из самых трудно поддающихся лечению.
Как рассказывает Мазина-Шинкар, команда Nanordica разработала стерильную одноразовую повязку-пластырь с контактирующим с раной слоем из натуральных шелковых волокон и частиц серебра на основе нанотехнологий.
«Упорство для ученого важнее фортуны»
- Сколько длится обычно ваш рабочий день – похоже, сутки напролет?
- Да, стартап – это работа 24 часа в сутки. Но я стараюсь брать выходной хотя бы раз в неделю.
- Ученые – народ своеобразный. Что самое сложное в общении с коллегами?
- Найти к каждому человеку подход, понять его психологию, наладить общий язык – это самое сложное.
- Удача, везение, фортуна – в науке это вообще важно?
- Очень! Но для ученого, мне кажется, упорство все-таки важнее фортуны.
- Продолжите фразу: в условиях сильного напряжения и стресса я обычно…
- Еду на дачу. Сажаю свои цветочки, дышу свежим воздухом и смотрю на небо.
- Что означает для вас счастье? Часто чувствуете себя на седьмом небе?
- Счастье для меня – это моя семья, ощущать поддержку близких. В одиночку я бы не справилась.
Что с финансированием?
По статистике, девять из десяти стартапов разваливаются в первые годы существования, и лишь один процент достигает больших объёмов продаж и приносит инвесторам ощутимый возврат инвестиций.
«С научными стартапами наоборот: статистика говорит о том, что научные стартапы обычно живут достаточно долго, потому что мы пытаемся найти оптимальное решение и добиться того, чтобы наш продукт был действительно полезен обществу», - продолжает она.
Важный момент: нужно не только разработать уникальный продукт, но и привлечь инвестиции, запустить его в массовое производство, доходчиво донести свою идею до промышленности и бизнеса – и это тоже проблема, в том числе и для научных стартапов, делится подробностями Мазина-Шинкар.
«Новые поколения учёных учатся продвигать и объяснять свою идею, рассказывать так, чтобы другой человек понял, что именно ты делаешь, для чего это делаешь, и почему это полезно обществу», - дополняет картину она.
Еще один вопрос, который сегодня волнует многих: смогут ли эстонские научные стартапы выжить и удержаться на плаву в условиях сокращения финансирования со стороны государства?
Екатерина Мазина-Шинкар не видит в этом повода для пессимизма: по ее словам, урезанием бюджетных средств на инновации научные стартапы уже давно не напугать.
«Если взять временной промежуток, скажем, лет 15, то мы каждый год слышим одно и то же - что финансирование все уменьшается и уменьшается», - рассказывает Мазина-Шинкар.
«Поэтому мы, будучи одновременно и научными сотрудниками и предпринимателями, постоянно ищем возможности получения финансирования. Евросоюз, например, поддерживает стартапы, субсидии выделяет EIS (Фонд предпринимательства и инноваций – ред.). Для разработки инновативных процессов и продуктов можно также сотрудничать с университетами».
«Так что не всё так плохо - необходимо просто знать где, когда и какие возможности открываются», - резюмирует Екатерина Мазина-Шинкар.
Подробнее о инновационных разработках эстонских научных стартапов - в нашем видео.