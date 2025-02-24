Дорогие друзья!

Чтобы не отставать и не упасть, надо ехать все быстрее и быстрее. Нашей стране нужно найти для этого новые решения и ресурсы.

Сделаем образование и экономику умнее.

В помощь собственному разуму привлечем и искусственный.

Привнесем в бизнес технологии и науку.

Поможем местным сообществам при поддержке ученых и специалистов решать, где будут располагаться необходимые инфраструктурные объекты и производственные мощности.

Будем еще активнее инвестировать в национальную оборону.

Вместе с другими продолжим строить экономически и военно сильную Европу.

Будем слушать и ценить мнения друг друга. Будем поддерживать жизнь даже вдали от городов.

Вернем картинке цвета, а музыке - полифонию.

Не будем доводить себя до нарушений сердцебиения, а будем сохранять самообладание и выдержку.

Дорогой народ!

Осенью по Эстонии пронесся сильный шторм. Досталось всем, особенно островам. В деревне Мания три ночи и два дня провели без радио, света и воды.

Но когда житель Манилайда Марк Соосаар спросил своих ​соседей о нанесенном ураганом ущербе: «Ну, как вы там, большинство мужчин и женщин на Кихну на ногах-то еще держится?», председатель волостного совета Кихну Веэра Леас ответила ему так: «У нас все в порядке, просто немного потрепало».

Желаю всем прекрасного дня рождения Эстонского государства!