Сегодня, 24 февраля, президент Алар Карис выступил в театре «Эстония» с речью по случаю Дня независимости.
Речь президента ЭР ⟩ «Уже почти каждый третий из нас говорит, что ему трудно сводить концы с концами. Таких людей слишком много» (24)
Rus.Postimees публикует речь президента целиком:
«С днем рождения, дорогое Эстонское государство!
Государство нужно строить каждый день - это наше общее дело. Общие усилия всех нас, находящихся сегодня в этом зале, в домах по всей Эстонии и за ее пределами. Только так страна сможет каждое утро возрождаться заново: в Нарвском музее, в Выруском батальоне Куперьянова, в профессиональном училище Кехтна, в порту Орьяку. В каком-то далеком посольстве Эстонии. На песчаном пляже, на пшеничном поле или на островке в болоте. В радости юности и в родительской заботе.
А устремив взгляд выше, мы, вполне возможно, через некоторое время увидим страну с новыми автомагистралями, современными производственными зданиями или электростанциями, с футбольным манежем, полным будущих звезд спорта.
Эстония - наш дом. Быть здесь правильно и хорошо. Здесь, в лучшем на свете месте, мы в наибольшей степени являемся самими собой.
Мое самое большое желание сегодня, в день рождения эстонского государства - чтобы каждому живущему в Эстонии было хорошо в нашем общем доме. Чтобы никто из нас не чувствовал себя обездоленным или отверженным.
Нас как страну и народ объединяют наши самоощущение и чувство общности. Находясь в театре или на концерте, на спортивном соревновании, на свадьбе или похоронах, в церкви в рождественскую пору или на празднике песни и танца, мы в состоянии оставить в стороне свои узкие интересы, политические взгляды и внутренние побуждения.
Уже почти каждый третий из нас говорит, что ему трудно сводить концы с концами. Таких людей слишком много
Если же мы эгоистично разрушаем черты общности между людьми, мы разрушаем тем самым свою идентичность. Но у такой маленькой страны, как Эстония, всегда должна быть собственная идентичность. Мы умные и трудолюбивые люди, и во многом преуспели. В прошлом успех нам обеспечивали экономическая свобода, простота ведения дел и сбалансированный бюджет. Мы умело внедряли новые технологии. Мы проявляли смекалку и изобретательность.
Но, к сожалению, сегодня кажется, что хотя мы и держимся на седле велосипеда достаточно прочно, но, как бы мы ни крутили педали, скорость езды больше не растет.
Словно бы, отчаянно крутя педали, мы одновременно жмем на ручной тормоз. Темпы нашего развития остановились и, будем честны, даже снизились. Мы работаем столько же, а, может, даже больше, но видимого роста достатка не наблюдается. И уже почти каждый третий из нас говорит, что ему трудно сводить концы с концами. Таких людей слишком много.
Зло, которое восстало и объединило свои силы в мире, испытывает на прочность наше пространство общих ценностей. Основанный на правилах мир, основы порядка безопасности и ранее заключенные соглашения теперь стали более хрупкими по своей природе и значению. Как будто какой-то негодяй лишил мир красок и теперь превращает картинку в черно-белую.
Будущее еще более неопределенно, чем обычно, но мир ведь не черно-белый. Тревожность и страх бесполезны; вперед нас поведут находчивый дух и разумные действия.
Поэтому зададимся вопросом: где и как сделать следующий скачок в развитии?
Эстония должна найти новые решения.
Дорогие слушатели!
В этом уголке Европы первостепенной и важнейшей предпосылкой является безопасность, которая защищает нашу свободу, позволяет нам петь на эстонском языке на эстраде Певческого поля и поддерживает экономику. Сейчас настало время переосмыслить безопасность Эстонии в более широком смысле. И инвестировать в нее - не просто больше в процентном выражении, но, прежде всего, эффективнее по содержанию. В современном мире поиск правильного пути стал напоминать переход через болото: нужно быть очень наблюдательным и постоянно заглядывать вдаль. Мы переживаем сейчас самое большое в новейшей истории изменение ситуации с международной безопасностью.
Сейчас настало время переосмыслить безопасность Эстонии в более широком смысле
Украина является в этом смысле одним из индикаторов. Не всякий мир хорош - уступка ультиматумам или желаниям России не принесет мира в Европу, а ослабит не только Европу, но и весь свободный мир, включая Соединенные Штаты. Эстония продолжит поддерживать Украину. Все союзники в состоянии увеличить масштабы помощи, чтобы укрепить позиции Украины на переговорах.
Справиться с вызовами современного мира сможет только сильная Европа. Предпочтительно на трансатлантической оси безопасности. Но при необходимости - и самостоятельно.
Это ставит перед нами многоуровневую задачу и множество вопросов.
Как найти консенсус в Европе, если в некоторых вопросах мы находимся на противоположных позициях или предпочитаем держаться особняком? Как сохранить силу трансатлантической оси безопасности и НАТО? Как реформировать ООН так, чтобы в будущем постоянный член Совета Безопасности не осмелился бы нарушить основополагающее положение Устава ООН – запрет на ведение войны против другой страны?
Проблемы мира часто являются также и проблемами для Европы: от преодоления бедности в некоторых отдаленных регионах до ситуации с безопасностью в Восточно-Китайском море. Недавние встречи с президентами Турции, Египта и Израиля, а также лидерами Иордании и Палестины подтвердили мне: важно, куда мы направляем свой взор. Чем дальше мы смотрим, тем лучше. Потому что конфликты, разворачивающиеся в разных частях света, взаимосвязаны.
В нестабильном мире безопасности мы должны сосредоточиться в первую очередь на собственных силах. Говоря «мы», я имею в виду как Эстонию, так и союзников. Россия понимает только силу. И никто не смеет нападать на сильных.
Поэтому у Европы нет иного выбора, кроме как вкладывать больше средств в свою оборону. Не потому, что этого требуют США, а потому, что такова геополитическая реальность, и союзнические отношения предполагают сильных партнеров с обеих сторон.
У Европы нет иного выбора, кроме как вкладывать больше средств в свою оборону
Международная обстановка ставит перед Эстонией задачу повседневно укреплять военную безопасность, что сочетает в себе всеобщую волю к обороне, более эффективную срочную службу, готовые к действию резервные силы, Кайтселийт и современное оружие, способное дотянуться до тыла потенциального нападающего.
Очевидно, что стоимость такой сдерживающей военной безопасности превышает нынешние 3,4 процента ВВП. В ноябре, после заседания Совета государственной обороны, я предложил увеличить наш оборонный бюджет до пяти процентов, что является не просто какой-то условной цифрой или процентом, а отображением четко рассчитанных НАТО военных потребностей, соответствующих оборонным планам альянса.
О том, что нам придется больше платить за безопасность, надо честно говорить и в год выборов.
Неотъемлемой частью безопасности является доверие нашего народа к своему государству. А это значит, что государство должно и казаться, и на деле быть честным, своим и понятным. Тогда будут и желание защитить свою страну, и готовность своими налогами поддерживать национальную оборону.
Но существует и опасность, что мы начнем ограничивать права в нашей стране просто для того, чтобы добиться видимости безопасности. В отношении любого ограничения оправдан вопрос, что оно на самом деле обеспечивает, и стоит требовать подтверждения, что это ограничение действительно возымеет какой-то эффект.
Но существует и опасность, что мы начнем ограничивать права в нашей стране просто для того, чтобы добиться видимости безопасности
Чем более напряженной становится обстановка в мире, тем больше нам необходимо тщательно все обдумывать и избегать ошибок, особенно когда речь идет об изменении конституции. Мы должны понимать, что изменение избирательных правил непосредственно перед выборами может сказаться на доверии к выборам. Ограничения основных прав, не подкрепленные убедительными аргументами, подрывают наш международный статус как государства, основанного на верховенстве закона, и, таким образом, могут также ослабить нашу безопасность.
Наряду с внешним и внутренним миром для всех нас не менее важна энергетическая безопасность Эстонии, о которой мы много говорим, но по которой вопросов пока больше, чем ответов. Поэтому я призываю правительство и парламент, наконец, с опорой на научный анализ и с цифрами в руках объяснить людям, что станет с энергетическим сектором Эстонии. И принять решения, которые не будут отдавать необоснованное предпочтение одной технологии или конкретным участникам рынка и не обременят потребителей долгосрочными обязательствами.
То, что энергетическое будущее нельзя строить по частям, а следует рассматривать как единое целое, подчеркнул недавно и государственный контролер Янар Хольм.
Дорогие слушатели!
Всей экономике Эстонии нужны новые импульсы. У нас нет другого выбора - мы должны сделать свою экономику умнее.
Ключ к благополучию Эстонии - не перераспределение, а повышение производительности. Сегодня мы создаем вдвое меньше стоимости на одного работника, чем в Соединенных Штатах. Отставание от Скандинавии составляет более трети. По сравнению с другими странами ситуация особенно плохая в промышленности, которая, напротив, могла бы стать флагманом нашей экономики.
Рост производительности должен быть реальной целью экономической политики. При поиске иностранных инвестиций в Эстонии нам не нужно прежде всего спрашивать, сколько рабочих мест они создадут, поскольку у нас и так нехватка рабочей силы. Нам также необходимо выбирать инвестиции с учетом того, насколько они повышают местную производительность и открывают возможности для развития наукоемкой экономики.
Рука об руку с технологиями в бизнес должна приходить наука. Из стен эстонских университетов она должна прийти в общественное пространство Эстонии. Я знаю о существующих трудностях и различиях во взглядах как с точки зрения университета, так и биотехнологических стартапов, но они преодолимы.
Значительная часть инноваций прямо исходит не от научных учреждений, а от нас самих, когда мы ищем способы эффективнее выполнять нашу нынешнюю работу. Человеческая изобретательность, креативность и смелость экспериментировать важны, чтобы сделать нашу повседневную работу более результативной.
Чтобы повысить производительность, нам нужна в компаниях и в обществе такая культура, которая не уделяет слишком много внимания укоренившимся привычкам и не запрещает пробовать что-то новое.
Эстонские предприниматели больше всего ожидают предсказуемости и снижения административного бремени. Но сегодня открывающиеся предпринимателям перспективы весьма туманны и изменчивы, и на трассе установлено множество дорожных знаков.
Мы живем теперь в государстве, в котором на офисной кухне положено писать «мыло» рядом с мылом и «жидкость для мытья посуды» рядом с моющим средством. И чиновники занимаются проверкой наличия таких табличек. Но глупые правила установлены не чиновниками, исполняющими возложенные на них рабочие обязанности, а создателями таких нормативных актов.
Послание, которое подобные регуляции несут, оскорбительно для всех сторон и для страны в целом. Думаю, нам следует серьезно отнестись к предложенному канцлером права Юлле Мадизе новому термину «административное издевательство».
Бюрократия изнуряет. А позиция «только не у меня на заднем дворе» тормозит экономическое развитие. Экономика не может функционировать только в офисных зданиях Таллинна и среди терриконов Вирумаа. Ей требуются и другие места, в том числе и неподалеку от чьего-то дома.
Чем меньше населенный пункт, тем весомее такие решения. Они могут родиться только в духе сотрудничества и уважения желаний друг друга. Так все мы сможем извлечь пользу из реализации важных проектов.
Дамы и господа!
Третий необходимый шаг - обновление образования. Нам надо переосмыслить наше понимание обучения и внедрить новые возможности и технологические решения. Изменения в образовании обеспечат долгосрочное воздействие и результаты.
Тридцать лет назад Эстония искала свое место в новом мире. В то же время мир пытался понять, куда может привести новая революционная технология - Всемирная паутина, или интернет, соединяющий весь мир.
Сегодня мы являемся очевидцами появления следующей революционной технологии
В Эстонии было достаточно дальновидных людей, которые считали, что лучше оцифровать все общество как можно скорее, и лучше всего начать с образования. Так родилась программа «Прыжок тигра», обеспечившая все наши школы компьютерами и доступом в интернет. Это открыло нам многие двери, нашло отклик во всем мире и, если можно так выразиться, прибавило Эстонии веса.
Сегодня мы являемся очевидцами появления следующей революционной технологии. Так же, как в первые годы массового распространения интернета мы не могли себе представить, что социальные сети или электронное правительство станут повседневной частью нашей жизни, так и сейчас мы не можем предвидеть, как искусственный интеллект изменит в итоге наш мир. Но надо осознать, что изменения эти будут значительными.
Год назад я уже говорил, что искусственный интеллект уже существует, в наших телефонах и компьютерах, но мы пока не замечаем его в должной мере. Я рекомендовал и учащимся, и преподавателям познакомиться с ним как можно скорее и использовать эти знания, чтобы облегчить себе жизнь и совместно создавать полезные решения.
Говорил я и о том, что надо предоставить школьникам доступ к новым помощникам, которые дадут тигру новый стимул прыгать так далеко и высоко, что прыжок превратится в полет.
Исходя из этого, я пригласил к себе вырастивших «единорогов» эстонских предпринимателей, чтобы вместе подумать о том, как придать новые импульсы развитию нашей экономики. В ходе этой беседы прозвучала идея предоставить всем эстонским школьникам бесплатный доступ к новым, самым лучшим моделям искусственного интеллекта.
Это предложение нашло отклик, и завтра по моему приглашению эстонские предприниматели, педагоги и министр образования и науки соберутся в Кадриорге, чтобы официально запустить новую образовательную программу. Мы начнем с гимназий, и уже этой осенью цифровые учебные материалы и языковые модели станут доступны десяткам тысяч эстонских школьников.
Это меняет процесс обучения. Благодаря новым технологиям нам, возможно, удастся сделать реальностью то, о чем мечтают специалисты в области образования: каждый сможет учиться по индивидуальной программе. Что главным в образовании будет развитие мышления, а не просто закрепление имеющихся знаний.
Возможно, удастся сделать реальностью то, о чем мечтают специалисты в области образования: каждый сможет учиться по индивидуальной программе
Мудрая нация не делегирует мышление машинам, а использует их для укрепления своих сильных сторон и устранения сторон слабых. Человеку не нужно бояться искусственного интеллекта, ему стоит опасаться другого человека, который умеет пользоваться искусственным интеллектом лучше, чем он сам.
Уважаемые слушатели!
Основа образования - чтение. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что Год эстонской книги взял успешный старт. Первое издание на эстонском языке было опубликовано 500 лет назад. «Нация начинается с книги», - говорит Хандо Руннель.
В начале Года книги я предложил школьникам поразмышлять на тему «Читать или не читать?». Марите Вунк, девятиклассница пярнуской школы Май, в своем эссе написала, что интерес к чтению пропадает, если не можешь найти подходящую тебе книгу. Цитирую: «Иногда просто нужно время, чтобы полюбить книги, но я уверена, что у каждого человека в этом мире есть по крайней мере одна история, которую он бы перечитал хоть сто раз».
Да, где-то найдется книга для каждого. Обязательно надо найти ее! Давайте в Год книги сделаем так, чтобы читателей было больше, чем писателей. В мире, переполненном всевозможными текстами, навык критического чтения становится всё более важным. Без него мы можем, даже много читая, оказаться глупее, чем прежде.
Интернет сам по себе не пишет, радио не говорит, а телевидение не показывает. Нужно уметь заглядывать между строк и за экраны. В каждом тексте есть еще нечто, иногда этого даже очень много. Там могут таиться также и откровенная ложь и злоба.
Друзья!
Здесь напрашивается вывод, что в известном смысле нам все-таки надо нажать на тормоза.
Нам нужно избавиться от гнева. Слишком многие из нас словно наэлектризованы. Такое напряжение нужно как-то снимать, например, чтением или прогулкой. Но никак нельзя вымещать злость на других людях - ни на посторонних, ни на близких.
Мы научились говорить и писать, но все меньше умеем слушать и читать. Мы говорим прежде, чем успеваем подумать. Сначала пишем, и только потом читаем написанное.
Вот почему у нас больше нет публичных дебатов, а вместо этого мы просто размахиваем заголовками, постулатами и плакатами и упрощаем мнения. Даже хорошие шутки стали редкостью, потому что всякий раз кто-то может оскорбиться.
Моя искренняя просьба: поменьше злости и непримиримости!
Душевное здоровье нашего общества далеко не в норме, о чем свидетельствуют многочисленные случаи издевательств и насилия: вербального и физического; в средствах массовой информации и в домашних условиях; скрытой агрессии и публичного глумления.
Моя искренняя просьба: поменьше злости и непримиримости!
Доброты всегда не хватает. Поэтому нам нужно публично говорить о том, что мы становимся все более нетерпимыми к иному мнению и неспособными прощать. О том, что все время кто-то должен быть виноват. О том, что кто-то всегда нас раздражает. Но чем больше злости и неприязни сеешь, тем больше этого возращается к тебе самому. Злобный, раздражительный и грубый не может ожидать от других доброты, тепла и любви.
Дорогие друзья!
Чтобы не отставать и не упасть, надо ехать все быстрее и быстрее. Нашей стране нужно найти для этого новые решения и ресурсы.
Сделаем образование и экономику умнее.
В помощь собственному разуму привлечем и искусственный.
Привнесем в бизнес технологии и науку.
Поможем местным сообществам при поддержке ученых и специалистов решать, где будут располагаться необходимые инфраструктурные объекты и производственные мощности.
Будем еще активнее инвестировать в национальную оборону.
Вместе с другими продолжим строить экономически и военно сильную Европу.
Будем слушать и ценить мнения друг друга. Будем поддерживать жизнь даже вдали от городов.
Вернем картинке цвета, а музыке - полифонию.
Не будем доводить себя до нарушений сердцебиения, а будем сохранять самообладание и выдержку.
Дорогой народ!
Осенью по Эстонии пронесся сильный шторм. Досталось всем, особенно островам. В деревне Мания три ночи и два дня провели без радио, света и воды.
Но когда житель Манилайда Марк Соосаар спросил своих соседей о нанесенном ураганом ущербе: «Ну, как вы там, большинство мужчин и женщин на Кихну на ногах-то еще держится?», председатель волостного совета Кихну Веэра Леас ответила ему так: «У нас все в порядке, просто немного потрепало».
Желаю всем прекрасного дня рождения Эстонского государства!