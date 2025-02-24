В Эстонии препараты для похудения используют десятки тысяч человек. Семейный врач: это не чудодейственное средство

Семейный врач Алина Тереп назначала своим пациентам препараты для похудения более ста раз. Однако она не считает их настоящим чудодейственным средством.

«Когда я выписываю первый рецепт, сразу предупреждаю: да, это, вероятно, поможет вам лучше контролировать аппетит, но вы также должны пересмотреть свое отношение к питанию в целом», - отметила Тереп.

Несколько месяцев назад Postimees сообщил, что европейские органы здравоохранения изучают, могут ли препараты для лечения диабета и похудения повысить риск развития редкого, но серьезного заболевания, приводящего к потере зрения.

В понедельник Датское агентство по лекарственным средствам заявило, что обратилось к Европейскому союзу с просьбой изучить, могут ли препараты GLP-1, включая семаглутид, вызывать неартериитическую переднюю ишемическую оптическую невропатию (NAION).

NAION возникает из-за снижения кровотока в зрительном нерве, что может привести к внезапной и необратимой потере зрения. Хотя это состояние встречается редко, американские и датские ученые обнаружили, что пользователи семаглутида могут быть подвержены более высокому риску его развития.

Данные, собранные из датских и норвежских баз, указывают на то, что семаглутид может увеличивать риск NAION в 2–3 раза.

На данный момент нет доказательств того, что препараты GLP-1 вызывают NAION.