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В Эстонии препараты для похудения используют десятки тысяч человек. Семейный врач: это не чудодейственное средство

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Препарат для похудения Ozempic.
Препарат для похудения Ozempic. Фото: LEE SMITH

Средства для похудения набирают все большую популярность, привлекая обещаниями заметных результатов, особенно в борьбе с ожирением. В Эстонии их применение уже стало распространенным среди десятков тысяч человек, пишет новостной портал ERR.

Семейный врач Алина Тереп назначала своим пациентам препараты для похудения более ста раз. Однако она не считает их настоящим чудодейственным средством.

«Когда я выписываю первый рецепт, сразу предупреждаю: да, это, вероятно, поможет вам лучше контролировать аппетит, но вы также должны пересмотреть свое отношение к питанию в целом», - отметила Тереп.

Несколько месяцев назад Postimees сообщил, что европейские органы здравоохранения изучают, могут ли препараты для лечения диабета и похудения повысить риск развития редкого, но серьезного заболевания, приводящего к потере зрения.

В понедельник Датское агентство по лекарственным средствам заявило, что обратилось к Европейскому союзу с просьбой изучить, могут ли препараты GLP-1, включая семаглутид, вызывать неартериитическую переднюю ишемическую оптическую невропатию (NAION).

NAION возникает из-за снижения кровотока в зрительном нерве, что может привести к внезапной и необратимой потере зрения. Хотя это состояние встречается редко, американские и датские ученые обнаружили, что пользователи семаглутида могут быть подвержены более высокому риску его развития.

Данные, собранные из датских и норвежских баз, указывают на то, что семаглутид может увеличивать риск NAION в 2–3 раза.

На данный момент нет доказательств того, что препараты GLP-1 вызывают NAION.

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