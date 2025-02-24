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Удивительно, но факт: за неделю электричество подешевело почти на треть

Редактор: rus.postimees.ee
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В Эстонии этим летом электричество дорогое.
В Эстонии этим летом электричество дорогое. Фото: Matti_Ka"ma"ra"

На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool была в 3,9 раза выше тарифа в финской ценовой зоне, пишет Rus.ERR.

В течение недели с 17 по 23 февраля электроэнергия на бирже в ценовой зоне Эстонии в среднем стоила 13,8 цента за киловатт-час (без учета НСО и прочих налогов), свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 19,16 цента, биржевой тариф снизился на 27%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе была такой же, как в Эстонии. В Финляндии тариф составил 3,54 цента.

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