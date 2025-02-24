Удивительно, но факт: за неделю электричество подешевело почти на треть

В течение недели с 17 по 23 февраля электроэнергия на бирже в ценовой зоне Эстонии в среднем стоила 13,8 цента за киловатт-час (без учета НСО и прочих налогов), свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 19,16 цента, биржевой тариф снизился на 27%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе была такой же, как в Эстонии. В Финляндии тариф составил 3,54 цента.