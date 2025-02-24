На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool была в 3,9 раза выше тарифа в финской ценовой зоне, пишет Rus.ERR.
Удивительно, но факт: за неделю электричество подешевело почти на треть
В течение недели с 17 по 23 февраля электроэнергия на бирже в ценовой зоне Эстонии в среднем стоила 13,8 цента за киловатт-час (без учета НСО и прочих налогов), свидетельствуют данные торговой площадки.
По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 19,16 цента, биржевой тариф снизился на 27%.
В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе была такой же, как в Эстонии. В Финляндии тариф составил 3,54 цента.