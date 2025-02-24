Командующий Силами обороны: Эстония больше никогда не сдастся

«Наше будущее и наша судьба находятся в наших собственных руках. У нас еще есть шанс приложить усилия, чтобы предотвратить возможную войну. Следующие два-пять лет будут иметь решающее значение для того, чтобы убедить Россию в том, что агрессия против нас обречена на неудачу. Мы готовы к этому как никогда, но еще многое предстоит сделать, и сделать быстро. Легче не станет, но успешное преодоление трудностей - это и есть магия жизни. Верьте в себя и окружающих, поддерживайте друг друга в любых обстоятельствах и будьте едины, чтобы избежать глупых, но губительных решений, продиктованных трусостью. Утверждение - "единственный легкий день был вчера" - может стать истиной, мотивирующей нас к новым усилиям. Однако это не должно стать для нас ограничением для больших мечтаний, мы должны уметь радоваться мелочам и наслаждаться жизнью во всей ее красоте и очаровании», - сказал Мерило.