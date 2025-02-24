Выступая в понедельник в Таллинне на параде по случаю 107-й годовщины Эстонии, командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило заявил, что сверхдержавы вновь взялись за передел мира, что может привести к тому, что народы в очередной раз окажутся в гибельных железных тисках.
Командующий Силами обороны: Эстония больше никогда не сдастся
«Сегодня, на четвертый год полномасштабной войны в Европе, у нас снова есть возможность как у свободного народа отпраздновать день рождения нашей страны. Свобода нашего народа - это не подарок, а право и привилегия, завоеванные для нас нашими предками. Право быть свободным подразумевает обязанность постоянной борьбы для нынешнего и будущих поколений, потому что в глобальной конкуренции между нациями действует только одно правило: большие и сильные делают то, что хотят, а маленькие и слабые вынуждены страдать от того, что им навязывают», - сказал Мерило.
По его словам, некоторые из крупных государств вновь взялись за передел мира.
«При этом они ничему не научились из истории, и их совершенно не волнует, что они могут в очередной раз отправить народы в гибельные железные тиски. Сложные времена превращаются в опасные, когда основанный на правилах мировой порядок покорно склоняется перед грубой силой. Этого не может отрицать ни один здравомыслящий человек, каким бы полезным ему это ни казалось. Наша общая цель - вновь выйти победителями из этого сурового испытания, объединив усилия с нашими ближними соседями - соратниками по судьбе на севере, юге и западе. Это наш шанс изменить историю, не став ее жертвой», - сказал Мерило.
Он подчеркнул, что, хотя эстонцы немногочисленны, они не являются маленькой нацией.
«У нас уникальный язык и культура, высокий уровень знаний и навыков, впечатляющая и достойная история и, самое главное, право, воля, способность и мудрость определять наше собственное будущее. Военная эскалация, на которую мы должны решительно отреагировать, снова является вероятностью, а не гипотезой нашего будущего и судьбы. Однако пока что мы сами определяем свою судьбу», - подчеркнул Мерило.
«Как народ, способный учиться, мы предвидим грядущие опасные времена, и как общество мы договорились, что, независимо от времени, характера или потенциального преобладания угрозы, мы всегда будем действовать сообща, чтобы противостоять ей. Цель нашей политики безопасности - сделать любую агрессию неосуществимой. Для достижения этой цели вы, уважаемый эстонский народ, поставили перед нами, Силами обороны, задачу предотвратить военную агрессию, а если это не удастся, то сражаться и победить», - заявил Мерило.
По его словам, победа в войне - это не громкий лозунг, а рациональное математическое действие, в котором способность страны к сопротивлению равна умножению всех имеющихся в ее распоряжении средств, ее боевой мощи и способности применить смертоносную силу.
«Если одна из этих трех переменных приближается к нулю, поражение неизбежно. Увеличение расходов на оборону и превращение их в реально развертываемый военный потенциал неизбежно в сегодняшней ситуации с безопасностью и уже получило вашу первоначальную поддержку», - напомнил Мерило.
По его словам, развитие воли к борьбе посредством обучения, ориентированного на успешное проведение боевых операций и поддержание боеготовности, является неотъемлемой частью повседневной работы Сил обороны.
«Запуск планов коллективной обороны на основе независимого оборонного потенциала в решающий момент, безусловно, больше не будет увязать в страхе перед эскалацией. Поэтому, несмотря на стремительно нарастающую серьезность ситуации, у нас нет ни причин, ни необходимости, ни даже права бояться. Страх никогда не бывает хорошим спутником, потому что он может привести к трусливым и унизительным решениям, к тому, что в обмен на пустые обещания будут отданы богатства нации и, в конечном счете, свобода. Однако именно мы и только мы будем защищать нашу свободу, наше достоинство и будущее дорогих нам людей. Нам всем есть за кого бороться и побеждать. Пусть это будет понятной нам целью и смыслом нашей жизни в продолжающейся борьбе за выживание эстонского народа», - призвал Мерило.
Он заверил, что Эстония, как и ее предки в прошлом, выйдет победителем из сложившейся ситуации.
«Наше будущее и наша судьба находятся в наших собственных руках. У нас еще есть шанс приложить усилия, чтобы предотвратить возможную войну. Следующие два-пять лет будут иметь решающее значение для того, чтобы убедить Россию в том, что агрессия против нас обречена на неудачу. Мы готовы к этому как никогда, но еще многое предстоит сделать, и сделать быстро. Легче не станет, но успешное преодоление трудностей - это и есть магия жизни. Верьте в себя и окружающих, поддерживайте друг друга в любых обстоятельствах и будьте едины, чтобы избежать глупых, но губительных решений, продиктованных трусостью. Утверждение - "единственный легкий день был вчера" - может стать истиной, мотивирующей нас к новым усилиям. Однако это не должно стать для нас ограничением для больших мечтаний, мы должны уметь радоваться мелочам и наслаждаться жизнью во всей ее красоте и очаровании», - сказал Мерило.
Он поблагодарил эстонцев за доверие, поддержку и приверженность в строительстве военной обороны свободной страны и в подготовке к победам на ответственном, но почетном пути.
«Наши Силы обороны сделают все, даже то, что на первый взгляд кажется невозможным, чтобы любой ценой достичь поставленной перед нами цели. Давайте помнить истину, основанную на опыте наших предков, что воевать должен весь народ, воевать должна армия. Пусть каждый из нас найдет для себя роль и возьмет на себя личную ответственность за создание условий, необходимых для победы. Именно готовый к победе народ, повышая авторитет военной обороны, сохранит Эстонию свободной на нашем общем пути в опасные времена. Мы должны быть готовы к борьбе и к победе. У нас нет другого достойного выбора для сохранения нашей свободы. Поэтому мы должны укрепить уверенность в себе, чтобы смело и убедительно заявить, что Эстония больше никогда не сдастся», - добавил Мерило.