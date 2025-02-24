Пн, 24.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Ретро-мотоциклы устроили праздничный заезд по улицам Раквере

Перевод: Каролина Вертяева
Copy
Тармо (слева) и Рауль украсили свои мотоциклы сине-черно-белыми флагами.
Тармо (слева) и Рауль украсили свои мотоциклы сине-черно-белыми флагами. Фото: Aivar Ojaperv

В день рождения республики жители Раквере Тармо и Рауль уже с семи утра завели свои старые мотоциклы с колясками, чтобы вместе с семьями отправиться на праздничные мероприятия. Сначала они направились к замку на церемонию поднятия флага, а затем к горе Мемориального памятника Освободительной войне в Раквере, чтобы увидеть возложение венков.

Мотоциклы были украшены сине-черно-белыми флагами, а на шлемах участников красовались небольшие наклейки в цветах национального флага. «Когда еще, если не сегодня, покататься по городу? - спросил Тармо. - Мы наслаждаемся праздником и хорошей погодой, просто катаемся. Мотоцикл с коляской хорош еще и тем, что в коляске можно перевозить маленьких детей, не нарушая никаких правил».

Рауль, работающий в спасательной службе, добавил, что, поскольку его коллеги и так участвуют в праздничных мероприятиях и организованно отмечают День независимости, он тоже хотел быть частью праздника, но немного выделиться, чтобы порадовать прохожих.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх