Ретро-мотоциклы устроили праздничный заезд по улицам Раквере

В день рождения республики жители Раквере Тармо и Рауль уже с семи утра завели свои старые мотоциклы с колясками, чтобы вместе с семьями отправиться на праздничные мероприятия. Сначала они направились к замку на церемонию поднятия флага, а затем к горе Мемориального памятника Освободительной войне в Раквере, чтобы увидеть возложение венков.
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Мотоциклы были украшены сине-черно-белыми флагами, а на шлемах участников красовались небольшие наклейки в цветах национального флага. «Когда еще, если не сегодня, покататься по городу? - спросил Тармо. - Мы наслаждаемся праздником и хорошей погодой, просто катаемся. Мотоцикл с коляской хорош еще и тем, что в коляске можно перевозить маленьких детей, не нарушая никаких правил».