Ретро-мотоциклы устроили праздничный заезд по улицам Раквере

Мотоциклы были украшены сине-черно-белыми флагами, а на шлемах участников красовались небольшие наклейки в цветах национального флага. «Когда еще, если не сегодня, покататься по городу? - спросил Тармо. - Мы наслаждаемся праздником и хорошей погодой, просто катаемся. Мотоцикл с коляской хорош еще и тем, что в коляске можно перевозить маленьких детей, не нарушая никаких правил».