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Министр: тем, у кого только первая пенсионная ступень, в будущем придется жить в бедности

Редактор: rus.postimees.ee
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Пенсия. Иллюстративное фото
Пенсия. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Банк Эстонии прогнозирует, что система государственных пенсий, то есть первой ступени, неустойчива, и в какой-то момент социального налога для их выплаты окажется недостаточно, пишет Rus.ERR.

Сложнее всего станет, когда с рынка труда начнут уходить те, кто родился в конце 70-х и 80-е.

«По данным на 2023 год, люди старше 65 лет составляли около 20% населения, но прогнозы говорят, что уже к 2040 году этот показатель увеличится до 25%. Это довольно большая доля. Рождаемость все падает, и молодых людей меньше, чем нужно. Это, конечно, увеличит нагрузку на общество, поскольку стареющее население требует больше ресурсов», – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ).

Уже сейчас очевидно, что такую нагрузку государственная система вряд ли выдержит.

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