Министр: тем, у кого только первая пенсионная ступень, в будущем придется жить в бедности

Сложнее всего станет, когда с рынка труда начнут уходить те, кто родился в конце 70-х и 80-е.

«По данным на 2023 год, люди старше 65 лет составляли около 20% населения, но прогнозы говорят, что уже к 2040 году этот показатель увеличится до 25%. Это довольно большая доля. Рождаемость все падает, и молодых людей меньше, чем нужно. Это, конечно, увеличит нагрузку на общество, поскольку стареющее население требует больше ресурсов», – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ).