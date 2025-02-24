Празднование Дня независимости в Тарту продолжилось днем на Ратушной площади, где одновременно прошли народный праздник на коньках под традиционную музыку и выставка военной техники и вооружения Сил обороны.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Молодежь в народных костюмах устроила праздник прямо на катке!
Чуть позже полудня на Ратушной площади в Тарту открылась живописная картина: под ярким зимним солнцем около двадцати молодых людей в народных костюмах катались вокруг фонтана «Целующиеся студенты», их щеки пылали от мороза, а разноцветные юбки и платки развевались на ветру.