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ГАЛЕРЕЯ Молодежь в народных костюмах устроила праздник прямо на катке!

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Празднование Дня независимости в Тарту продолжилось днем на Ратушной площади, где одновременно прошли народный праздник на коньках под традиционную музыку и выставка военной техники и вооружения Сил обороны.

Чуть позже полудня на Ратушной площади в Тарту открылась живописная картина: под ярким зимним солнцем около двадцати молодых людей в народных костюмах катались вокруг фонтана «Целующиеся студенты», их щеки пылали от мороза, а разноцветные юбки и платки развевались на ветру.

Это были участники фольклорного клуба Maatasa, который уже несколько лет подряд устраивает в Тарту подобный праздник на льду.

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