ГАЛЕРЕЯ Молодежь в народных костюмах устроила праздник прямо на катке!

Чуть позже полудня на Ратушной площади в Тарту открылась живописная картина: под ярким зимним солнцем около двадцати молодых людей в народных костюмах катались вокруг фонтана «Целующиеся студенты», их щеки пылали от мороза, а разноцветные юбки и платки развевались на ветру.