Галерея Купания в ледяной воде и банные процедуры: жители Эстонии необычным образом отметили День независимости

24 февраля на Пайдеском искусственном озере состоялось самое главное и праздничное событие зимнего купального сезона - парад пингвинов. 107-ю годовщину Эстонской Республики традиционно отметили купанием в ледяной воде, посещением саун на открытом воздухе и потреблением согревающих напитков.
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Поскольку мероприятие было праздничным, его организатор Юри Хийемяэ рекомендовал участникам принести с собой атрибутику в национальных цветах. Кроме того, тех, кто окунулся в ледяную воду, ждала теплая сауна, закуски и мороженое.