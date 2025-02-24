В День независимости, утром, у подножия обсерватории на холме Тоомемяги состоялась традиционная церемония в честь эстонского флага. Торжественное мероприятие открыл гимн Эстонской Республики, исполненный тартускими мужскими хорами и духовым оркестром.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Тысяча тартусцев собрались на Тоомемяги, чтобы почтить эстонский триколор
В ясный, морозный зимний день на Тоомемяги собралось около тысячи жителей Тарту. Людей всех возрастов было так много, что найти свободное место среди собравшихся оказалось непросто.