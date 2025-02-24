Пн, 24.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ Тысяча тартусцев собрались на Тоомемяги, чтобы почтить эстонский триколор

Copy

В День независимости, утром, у подножия обсерватории на холме Тоомемяги состоялась традиционная церемония в честь эстонского флага. Торжественное мероприятие открыл гимн Эстонской Республики, исполненный тартускими мужскими хорами и духовым оркестром.

В ясный, морозный зимний день на Тоомемяги собралось около тысячи жителей Тарту. Людей всех возрастов было так много, что найти свободное место среди собравшихся оказалось непросто.

Перед зрителями, напротив хоров и оркестра, стояли почетные караулы - представители студенческих организаций, Сил обороны и Союза обороны.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх