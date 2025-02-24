Страны Северной Европы и Балтии (NB8) объявили сегодня о решении обеспечить оснащение и обучение новой украинской военной бригады в течение 2025 года.
Cтраны Северной Европы и Балтии помогут Украине сформировать военную бригаду
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) заявил в Киеве, что цель инициативы – совместно подготовить подразделение, предоставив ему необходимую технику, боеприпасы и другие ресурсы.
Конкретные шаги страны Северной Европы и Балтии согласуют в ближайшее время.
При этом Михал подчеркнул, что действовать союзникам нужно быстрее и решительнее.
«Эстония выполняет свои обещания и в этом году увеличивает военную помощь Украине еще на четверть, дополнительно закупая 10 000 снарядов на сумму 25 миллионов евро», – сказал он.
«К этому добавляется уже обещанная поддержка эстонской оборонной промышленности в размере 100 миллионов евро», - напомнил Михал.
По его словам, Украина продемонстрировала миру, что значит настоящая стойкость.
«Героически сопротивляясь российской агрессии, Украина борется не только за себя, но и за весь мир, основанный на международном праве и соблюдении договоренностей. Наша миссия – поддержать ее. Украина имеет право сама выбирать своих союзников», –добавил Кристен Михал.
24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабной войны против Украины, премьер-министр Эстонии вместе с другими мировыми лидерами находится в Киеве, где проходит международный саммит в поддержку Украины.
Кристен Михал принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных этой дате, в церемонии памяти погибших украинских защитников, а также встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами из других стран.
Формат NB8 объединяет Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию, Швецию, Латвию, Литву и Эстонию.
Активное оборонное сотрудничество между странами Северной Европы и Балтии продолжается с девяностых годов.