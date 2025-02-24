Cтраны Северной Европы и Балтии помогут Украине сформировать военную бригаду

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) заявил в Киеве, что цель инициативы – совместно подготовить подразделение, предоставив ему необходимую технику, боеприпасы и другие ресурсы.

Конкретные шаги страны Северной Европы и Балтии согласуют в ближайшее время.

При этом Михал подчеркнул, что действовать союзникам нужно быстрее и решительнее.

«Эстония выполняет свои обещания и в этом году увеличивает военную помощь Украине еще на четверть, дополнительно закупая 10 000 снарядов на сумму 25 миллионов евро», – сказал он.

«К этому добавляется уже обещанная поддержка эстонской оборонной промышленности в размере 100 миллионов евро», - напомнил Михал.

По его словам, Украина продемонстрировала миру, что значит настоящая стойкость.

«Героически сопротивляясь российской агрессии, Украина борется не только за себя, но и за весь мир, основанный на международном праве и соблюдении договоренностей. Наша миссия – поддержать ее. Украина имеет право сама выбирать своих союзников», –добавил Кристен Михал.

24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабной войны против Украины, премьер-министр Эстонии вместе с другими мировыми лидерами находится в Киеве, где проходит международный саммит в поддержку Украины.

Кристен Михал принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных этой дате, в церемонии памяти погибших украинских защитников, а также встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами из других стран.

Формат NB8 объединяет Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию, Швецию, Латвию, Литву и Эстонию.

Активное оборонное сотрудничество между странами Северной Европы и Балтии продолжается с девяностых годов.