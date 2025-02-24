Eurostat: годовая инфляция в Эстонии - одна из самых высоких в ЕС

Годовая инфляция в Латвии в январе составила 3,1%, в Литве 3,4% и в Эстонии 3,8%. Инфляция в 3,1% была также в Греции, а самая низкая инфляция зарегистрирована в Дании - 1,4%. В Ирландии, Италии и Финляндии инфляция составила 1,7%, во Франции и Мальте - 1,8%.

Самая высокая годовая инфляция в январе зарегистрирована в Венгрии - 5,7%. В Румынии она составила 5,3%, в Хорватии - 5%, в Бельгии - 4,4%, в Болгарии - 3,8%, в Австрии - 3,4%.

Потребительские цены в январе по сравнению с тем же месяцем 2024 года выросли во всех странах ЕС. Среднегодовая инфляция в ЕС составила 2,8%, в еврозоне - 2,5%.

По сравнению с декабрем потребительские цены в ЕС не изменились, а в еврозоне снизились на 0,3%.

В Латвии инфляция в январе по сравнению с декабрем составила 0,5%. Месячная инфляция была зафиксирована в 15 странах ЕС, и самой высокой она была в Болгарии и Словакии - 0,9%. Дефляция была зафиксирована в 12 странах, при этом самый высокий показатель был на Кипре, где цены снизились на 1,4%.

В Литве цены в январе выросли на 1,6%, в Эстонии - на 1%.