На выборах бундестага 23 февраля победил блок ХДС/ХСС по главе с Фридрихом Мерцем — победил вполне ожидаемо, хотя немного и не дотянул до 30%, которые ему сулили предвыборные опросы. Теперь именно Мерц будет формировать новое правительство Германии.

Возвращение подзабытого Мерца

В 2018 году, когда Фридрих Мерц решил вернуться в большую политику и баллотироваться в преемники Ангелы Меркель, он счел уместным в начале пресс-конференции напомнить журналистам, что его фамилия, хоть и звучит так же, как месяц март, пишется иначе: Merz, а не März.

Между тем всего за полтора десятка лет до этого Мерц был одной из ведущих фигур в оппозиционном тогда ХДС/ХСС и боролся за лидерство с Ангелой Меркель.

Теперь, в 69 лет, Мерц, наконец, достиг вершины в немецкой политике: если не случится ничего из ряда вон выходящего, он станет новым канцлером Германии.

Фридрих Мерц и Ангела Меркель Фото: Reuters

Шесть лет назад вернувшийся в политику Фридрих Мерц, классический правый либерал, выступавший за упрощение налоговой системы и за ограничение иммиграции, сразу стал самым популярным кандидатом в преемники Меркель среди рядовых членов ХДС, но партийный истеблишмент дважды прокатывал его на выборах лидера. Сначала в 2018 году лидером партии выбрали ставленницу Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, затем, в 2021 году, Армина Лашета.