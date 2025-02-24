Богослужение совершил епископ Маардуский Сергий, викарий Таллиннской епархии. «В этот знаменательный день мы пригласили всех верующих объединиться в молитве о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, о даровании им мирного правления, чтобы и нам провести жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте (1Тим.2:1-2)», - отметил епископ Сергий.

Епископ Нарвский и Причудский Лазарь принял сегодня участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Эстонии во дворе Нарвского замка, где выступил с приветственным словом. Духовенство Нарвской епархии также участвовало в церемонии возложения венков к монументу Освободительной войны на Гарнизонном кладбище. Епископ Тартуский Даниил присутствовал сегодня на праздничном богослужении в Таллиннском Домском соборе, говорится в сообщении пресс-службы ЭПЦ МП.

«24 февраля также отмечается скорбная дата - три года с начала военного вторжения России в Украину. С 2022 года во всех приходах Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата на каждой Литургии возносятся особые прошения и молитва о мире в Украине. В этот день ЭПЦ МП призывает всех прихожан сугубо помолиться о страждущих людях Украины, о прекращении братоубийственной войны и восстановлении мира», - говорится в пресс-сообщении.