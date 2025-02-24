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«Я не чувствую страха»: как журналист из Раквере встретил первый день войны в Киеве

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Маргус Мартин берет интервью у японского волонтера во время очередной командировки в Украине, а Айн Лиива делает фотографии.
Маргус Мартин берет интервью у японского волонтера во время очередной командировки в Украине, а Айн Лиива делает фотографии. Фото: Ain Liiva erakogu

Ровно три года назад произошло событие, которое казалось совершенно невозможным для здравомыслящего человека - Россия начала полномасштабную войну против Украины и уже в первые часы начала бомбить гражданскую инфраструктуру.

Война в XXI веке, в самом центре Европы, казалась настолько невероятной, что сначала осознать всю серьезность происходящего было сложно. Но когда реальность дошла до сознания, тревога усилилась в разы, ведь здесь, в Раквере, мы знали, что в тот момент в Киеве находился наш хороший коллега и друг - бывший журналист Virumaa Teataja, а ныне репортер Postimees Маргус Мартин.

К счастью, нам довольно быстро удалось связаться с Мартийным (так мы его называем между собой) и узнать, что с ним все в порядке. По крайней мере было на тот момент.

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