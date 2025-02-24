«Я не чувствую страха»: как журналист из Раквере встретил первый день войны в Киеве

Война в XXI веке, в самом центре Европы, казалась настолько невероятной, что сначала осознать всю серьезность происходящего было сложно. Но когда реальность дошла до сознания, тревога усилилась в разы, ведь здесь, в Раквере, мы знали, что в тот момент в Киеве находился наш хороший коллега и друг - бывший журналист Virumaa Teataja, а ныне репортер Postimees Маргус Мартин.