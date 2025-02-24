ИНТЕРВЬЮ Посол Украины: «Война – как чума, она не признает границ»

Война – как чума, она не признает границ. Если ее не остановить здесь, она распространится дальше.

И мировые лидеры должны это понимать.

Украинский военный с боеприпасами. Фото: ALINA SMUTKO / Reuters / Scanpix

– Что обнадеживающего вы могли бы сегодня сказать жителям Эстонии?

– Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить всех эстонцев с этим важным днем и выразить им благодарность.

Я желаю вам оставаться сильными и верными своей стране.

Государство прекращает свое существование тогда, когда люди перестают в него верить, когда прекращают в него вкладываться и защищать его.

Никто не сможет лучше защитить интересы Эстонии, чем сами эстонцы.

Поэтому я хочу, чтобы вы ценили все, чего добились за более чем 30 лет после восстановления независимости.

И с удовольствием приму участие в церемонии поднятия флага рано утром в 7:30, потому что хочу, чтобы эстонский флаг развевался еще долгие годы, передаваясь из поколения в поколение.

А ответственность за это – в руках самих эстонцев.