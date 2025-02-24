ИНТЕРВЬЮ Посол Украины: «Война – как чума, она не признает границ»

По словам посла Украины в Эстонии Максима Кононенко, на фоне всех разговоров о мире союзникам важно помнить, что Россия по-прежнему представляет собой реальную угрозу. «Все еще сохраняется ощущение, надежда, иллюзия, что с Россией можно договориться, что ее можно заставить соблюдать правила», - констатирует украинский дипломат.
В интервью Postimees накануне третьей годовщины с начала военного вторжения России в Украину и Дня независимости Эстонии посол Украины в Эстонии Максим Кононенко признал, что за эти годы украинцы могли устать от лишений и тягот, однако они по-прежнему осознают, что на кону стоит судьба их страны.
Соединенные Штаты Америки до сих пор играли незаменимую роль в поддержке Украины, но теперь, по словам дипломата, Европе пора взять инициативу в свои руки – иначе есть риск, что война выйдет за нынешние границы.
«Война – как чума, она не признает границ. Если ее не остановить здесь, она распространится дальше. И мировые лидеры должны это понимать», - заявил, в частности, Кононенко.
Далее следует текст интервью с послом Украины в Эстонии Максимом Кононенко.
– Как вы отмечаете 24 февраля?
– 24 февраля – очень важная дата как для Украины, так и для Эстонии. По многим причинам: для нас это годовщина начала [российского] полномасштабного вторжения. Трудно осознать, что мы уже три года живем в состоянии войны.
Но в то же время я – посол Украины в Эстонии. Для меня очень важно разделить этот день с эстонцами и отметить этот значимый праздник – День независимости Эстонии.
Конечно, я приму участие во всех официальных мероприятиях – начиная с церемонии подъема флага и участия в параде и заканчивая президентским приемом.