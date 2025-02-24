Эстонский топ-менеджер о будущем экономики: доминирующая эмоция – страх

«Преобладающими эмоциями все-таки являются страх и неуверенность. Мы не знаем точно, какие изменения нас ждут, как налоговые изменения повлияют на поведение потребителей, и люди не знают, что произойдет с их кошельками в этом году», - сказал Симер.

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В июле этого года налог с оборота увеличится на два процентных пункта и составит 24 процента. У книг есть налоговая льгота и они облагаются налогом по ставке девять процентов.

Rahva Raamat - торговая компания и сеть книжных магазинов, занимающаяся розничной и оптовой продажей книг. У предприятия 15 магазинов, 250 дилеров, три кафе и издательство.

С 2022 года Rahva Raamat принадлежит балтийскому фонду прямых инвестиций BaltCap, в который также входят другие эстонские компании, такие как Weekend, Piletilevi, Tradehouse и др.

В 2023 году выручка компании от продаж составит 22 миллиона евро, а убыток - около 236 000 евро. Годом ранее прибыль была в размере 66 000 евро при выручке от продаж в размере 21,2 миллиона евро.