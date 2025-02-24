В Петербурге студент перевел мошенникам 500 тысяч рублей и покончил с собой

По версии следствия, 6 февраля злоумышленники через один из мессенджеров получили незаконный доступ к личным данным 17-летнего жителя Петербурга и убедили его перевести им 500 тысяч рублей, принадлежавшие семье подростка.

На следующий день, как утверждает СК, «осознав, что стал жертвой мошенников», подросток совершил самоубийство.

Как сообщали издания Петербурга, погибший - студент первого курса колледжа автоматизации производства. Его тело нашли под окнами многоэтажного дома в муниципальном округе Северный. В телефоне студента обнаружили видео, которое тот записал перед тем, как покончить с собой.

78.ru утверждает, что мошенники, звонившие подростку накануне, представились «сотрудниками различных служб».

Арестованный, согласно сообщению СК, снял деньги, которые подросток перевел мошенникам через банкомат в Новосибирске, а затем отправил их «неустановленным лицам» в криптовалюте.

Фигуранта дела задержали в Барнауле, а затем доставили в Петербург.