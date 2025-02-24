Гул голосов, сияющие глаза и море государственных флагов - в центре Таллинна тысячи людей стали свидетелями грандиозного военного парада по случаю Дня независимости Эстонской Республики. Rus.Postimees узнал у жителей и гостей столицы, какие эмоции они испытывают в этот праздничный день.
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РЕПОРТАЖ ⟩ «Мама, а что мы здесь делаем?»: как в центре Таллинна тысячи людей отмечали День независимости
Около 11 утра Таллинн наполняется особым волнением. На улицах выстраиваются колонны техники - танки, бронемашины и бронетранспортеры. Несмотря на холод, на площади царит семейная атмосфера. Люди в ярких шапках и шарфах с восторгом фотографируют военных и обмениваются впечатлениями. В этом холодном, но наполненном гордостью утре ощущается не только чувство единства, но и понимание, что каждый из присутствующих разделяет важность этого события как часть маленькой, но сплоченной нации.