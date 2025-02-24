Вы тоже верите, что от Эстонии ничего не зависит, что мы – народ на перекрестке истории, которому остается лишь надеяться на благосклонность судьбы и переждать бури, чтобы сохранить свою свободу? Это не так. Эстония была и остается страной победителей. А наше будущее зависит в первую очередь от нас самих, пишет на страницах Postimees Таави Мадиберк, руководитель компании Skeleton Technologies.
Нам есть что терять – мы одна из самых успешных малых стран в мире, совершившая за последние 30 лет невероятный рывок. В 1992 году средняя зарплата в Эстонии составляла 35 евро, а в тогдашнем нищем Китае – 42 евро. Сегодня наша средняя зарплата достигла 2000 евро, и темпы ее роста значительно превысили те, что наблюдались в Китае, которого называли экономическим чудом века.
Из Эстонии вышли одни из самых успешных компаний Европы. И это не просто стартапы или технологические фирмы, а крупные игроки реального бизнеса. Важно, что наш успех – это результат интеллекта и тяжелой работы, а не подаренные судьбой природные богатства.
Эстонцы добиваются мирового признания – от Арво Пярта до Каи Каллас, которая возглавляет внешнюю политику Европы. Мы стремительно покоряем вершины – Отть Тянак стал чемпионом мира, наш гонщик выступал в IndyCar, наши суперконденсаторы помогли одержать победу в IndyCar, а теперь эстонец участвует и в «Формуле-1».
Мы построили государство, которое во всем противоположно навязываемому нам «русскому миру», где человеческая жизнь ничего не стоит, а думать и действовать можно лишь по указке власти. Несмотря на все недостатки и трудности роста, мы – свободные люди в свободной стране. Эстония остается одной из самых свободных стран мира.
Нам действительно есть что терять.
Недавно я был в Калифорнии, и меня спросили: «What does it mean to be an Estonian?» (Что значит быть эстонцем?)
Мы похожи на финнов, которые выиграли Зимнюю войну и подарили миру Nokia? Или на израильтян, которые живут в пустыне без источников пресной воды, но сумели одолеть превосходящих противников и превратились в ядерную державу с одними из самых успешных компаний мира?
Этот вопрос заставил меня задуматься…
Если говорить просто, то в нашей исторической памяти доминирует одна линия – линия страданий: депортации, военные лишения, которым предшествовало 700 лет рабства, затем короткий период свободы, после чего нас снова задавила Россия. И только после распада Советской империи мы сумели вернуть независимость.
Когда нас атаковали, и мы не хотели быть жертвами, мы искали утешения в природе – уходили в леса и болота, сливались с окружающим миром, а иногда даже, как нам казалось, становились друзьями с лосем, черпая в этом силу эстонского духа.
В подобном повествовании мы – жертвы, которые прячутся и иногда, если враг ослабевает, могут перевести дух.
Эстония на перепутье: верим ли мы в победу?
Сегодня мы снова на перепутье – наша история успеха буксует, вера начинает угасать. Дело не только в военных расходах, а в том, верят ли наши политики, что мы вообще способны противостоять России. Многие, скорее всего, не верят.
Подобно советологам конца 80-х, которые считали Советский Союз вечным, наши лидеры сегодня трезво смотрят на цифры и приходят к выводу, что даже два, пять или десять процентов ВВП на оборону не изменят исход войны.
Еще хуже то, что часть политиков вообще не осознает серьезность ситуации, а другие молчат, боясь паники или ухода иностранных инвесторов.
Но если закрепится убеждение, что вклад самой Эстонии не определяет конечный результат и что наша судьба зависит только от решений великих держав, исчезнет и мотивация к быстрому действию.
Возникает удобное самообман: мы говорим, что уже «выполнили свою часть работы» и переводим внимание на других – например, что теперь «Португалия должна больше вкладываться в оборону». Будто бы это помогает нам чувствовать себя лучше или добавляет безопасности.
На самом деле народ видит дальше. Вера в возможность победы у обычных людей выше, чем у многих политиков, потому что у людей нет выбора – им некуда бежать.
У народа больше веры в победу, чем у многих политиков
В этой ситуации нам не хватает понимания, что оборонные расходы нужно делать сейчас, а не растягивать их на годы в бюрократических спорах.
Вместо этого мы тратим время на ведомственные разборки и внутриполитические игры, где каждый пытается переложить ответственность на другого или укрепить свои позиции.
Такой подход опасен, потому что он указывает на подсознательное желание уйти от реальности. Вместо того чтобы серьезно заниматься усилением собственной обороны, мы утешаем себя мыслью, что коллективное сдерживание НАТО и удаленные союзники вроде стран Иберийского полуострова смогут удержать угрозу за Нарвой.
Но история показывает: малые государства, которые надеялись только на союзников, а не на собственную готовность, часто жестоко ошибались.
У народа гораздо больше дальновидности. Вера в победу у людей сильнее, чем у некоторых политиков, потому что у народа нет альтернативы.
Время политических пререканий прошло – Эстония нуждается в действиях здесь и сейчас. И народ уже подал свой запрос на эти действия.
Новый нарратив: Эстония – страна победителей
Как человек из бизнеса, я могу сказать, что в компании решающим фактором является культура.
Я не верю, что с менталитетом жертвы – «от нас ничего не зависит» – можно построить успешный международный бизнес, восстановить экономический рост или противостоять агрессивному соседу.
Поэтому предлагаю новый нарратив для нашей истории и будущего – Эстония – страна победителей.
Наше представление о себе как о народе страданий должно уступить место уверенности победителя.
И это не так сложно, как кажется, потому что на самом деле мы всегда шли от победы к победе – и даже из самых безнадежных ситуаций выходили победителями.
Но для начала нужно изменить отношение.
Мы ведь не жертвы, а народ, который сам решает свою судьбу и будущее.
Эстония – это страна победителей.
Война за независимость – величайшая победа Европы XX века
Возьмем, например, Войну за независимость. Мы должны ясно осознавать: мы победители.
Но как эта война представлена в фильме «Имена на мраморной плите»? Там она больше похожа на трагедию, где показаны ужасы войны и страдания людей.
На самом же деле победа в Войне за независимость – это не просто счастливый случай или следствие противоречий между великими державами. Это стратегический триумф, который доказал силу и уверенность эстонцев.
За весь XX век не найти другого примера, когда страна с населением всего в миллион человек смогла разгромить врага с сотнями миллионов жителей и захватить часть его территории.
Этот успех мощнее любого фильма «Рокки».
Мы не только разбили 130-миллионную Россию, но и захватили земли Северо-Запада России. Мы могли бы взять и Петербург, но не сделали этого ради союзнических отношений.
В то же время мы уничтожили остатки Германской империи на южном фронте – тех самых балтийских немцев, которые веками нас угнетали.
Кто говорит, что мы победили только из-за удачи или разногласий между великими державами, тот рассуждает так же нелепо, как человек, который объясняет победу сборной Эстонии по баскетболу над Литвой тем, что у литовцев не играл Домантас Сабонис или его отец Арвидас Сабонис.
Тартуский мир не был компромиссом, продиктованным усталостью от войны – это была официальная фиксация нашей победы. Мы расширили свою территорию и получили международное признание независимости.
В 1919 году враг подошел к Таллину, и наш боевой дух ослаб. Но хватило людей, которые не сдались и продолжали верить в победу.
Мы победили, потому что нашлись эстонцы, которые не считали независимость безумной мечтой.
Они были победителями.
Когда мы летом празднуем День победы, то должны чествовать тех, кто верил в Эстонию и принес ей победы.
Команда пораженцев пусть исчезнет в праздничном костре.
Мы выбираем не между экономикой и безопасностью, а между победой и поражением
Если предложить эстонцам выбор в духе 1930-х годов – чуть более медленный экономический рост и десятипроцентное увеличение госдолга или десятилетия оккупации, депортаций и массовых убийств – что бы мы выбрали?
Это может звучать пафосно, но реальность такова: развитие экономики – второстепенно по сравнению со свободой.
Даже циник, которому безразлична судьба Эстонии, должен понимать: лучший способ защитить как местных, так и иностранных инвесторов – это укрепление обороны.
Даже процентная ставка на 10-летние облигации Эстонии сейчас на 0,5% выше, чем у Финляндии, хотя финская граница с Россией длиннее и сложнее для обороны.
И, судя по ситуации с безопасностью в Европе и итогам Мюнхенской конференции, вряд ли этот разрыв сократится в ближайшем будущем.
Но дело не только в процентах. Главный вопрос в другом – захочет ли кто-то инвестировать в страну, если в нее никто не верит?
Израиль – пример того, как безопасность делает страну привлекательной.
Посмотрите на Израиль.
После нападения 7 октября компания Intel объявила о крупнейшей в своей истории инвестиции – 25 миллиардов долларов в израильский бизнес.
Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, страна остается привлекательной, потому что у Израиля есть мощная армия и сильная технологическая отрасль.
Первый шаг: реальный и финансируемый план обороны
Наш первый приоритет – восстановление национальной обороны.
Каждый гражданин должен четко понимать, какой у нас план: как мы будем отбиваться, как победим.
Эстонская армия – высокопрофессиональна, но на политическом уровне нужно гарантировать, что реализация плана не застопорится.
Мы должны извлечь урок из 1939 года – тогда мы сделали слишком мало и слишком поздно.
И мы должны помнить: НАТО – это мощная опора, но в первую очередь за свою свободу должны бороться мы сами.
Безопасность – основа для экономики
Безопасность создает условия для экономического роста, а не наоборот.
Именно поэтому инвестиции в оборону – самые выгодные вложения в будущее Эстонии.
Безопасная Эстония – это страна, где растет и местный бизнес, и приходят иностранные инвесторы.
Экспорт оборонной продукции – 5% ВВП к 2035 году
Мы часто говорим о цели увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
Но страна победителей не может думать только о расходах – она должна думать и о доходах.
Поэтому предлагаю установить национальную цель: к 2035 году достичь уровня экспорта оборонной продукции в 5% ВВП. Это около 2 миллиардов евро в год.
Не только деньги, но и стратегическое преимущество
Речь идет не только о росте экономики и зарплат, но и о том, чтобы Эстония получила стратегическое преимущество.
Мы должны создавать оружие и технологии, которые недоступны другим странам – чтобы союзники видели в нас конкретную ценность.
На сегодняшний день такой уровень развития ВПК среди малых стран достигли только израильские компании, у которых этот показатель составляет 2,7% ВВП.
Возможно ли это?
Вы спросите – реально ли стать ведущей страной мира по экспорту вооружений на душу населения?
Так ли это маловероятно, как победа в Войне за независимость?
Так ли это невероятно, как то, что Эстония стала мировым лидером по количеству технологических «единорогов» на душу населения?
У страны победителей есть только один ответ:
Мы действуем, мы побеждаем, и мы способны делать это на глобальном уровне.
Эстония – европейский Рокки Бальбоа
История успехов Эстонии – Война за независимость, восстановление независимости, быстрый экономический и цифровой рост – не были случайностью.
Это не было следствием только внешних факторов.
Они стали возможны, потому что находились эстонцы, которые верили в победу, рисковали и действовали без страха.
Мы никогда не были пассивными жертвами судьбы. Мы всегда пробивались вперед, даже сквозь, казалось бы, непреодолимые препятствия.
Именно эта психология победителя – суть нашей истории.
Она ведет нас вперед и отличает нас от стран, которые просто существуют, не держа будущее в своих руках.
Свобода – не данность, а ежедневный выбор
Если мы хотим сохранить свободу, то должны понимать:
Она не дана нам раз и навсегда.
Ее нужно каждый день отстаивать – через сильную оборону, экономику, образование и национальную уверенность.
Благополучие тоже нельзя считать само собой разумеющимся. Мы не должны почивать на лаврах, вспоминая прошлые страдания.
Вместо этого нам нужно смотреть вперед, принимать смелые решения и держать Эстонию конкурентоспособной, инновационной малой державой, которая не боится ставить перед собой большие цели.
Эстонцы – не жертвы, а борцы
Наш успех не основан на менталитете жертвы, а на уверенности, мужестве и труде.
Мы должны возродить тот национальный настрой, который привел нас к победе в Войне за независимость, помог освободиться от советской оккупации и сделать нас лидерами цифровой экономики.
Наша вера должна быть в том, что Эстония – страна победителей. Потому что побеждать лучше, чем проигрывать.
Так же, как Рокки Бальбоа, который стоял против непобедимого Ивана Драго, мы, несмотря на ограниченные ресурсы, должны тренироваться, готовиться и верить в свою победу.
Мы уже однажды показали в Войне за независимость, что можем отправить врага в нокаут.
Сейчас мы снова стоим перед своим «Иваном Драго», но, как и Рокки, Эстония докажет, что она страна победителей.
Потому что мы инвестируем, готовимся, верим и, что самое главное – мы побеждаем.
С Днем независимости!