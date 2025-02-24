Мы похожи на финнов, которые выиграли Зимнюю войну и подарили миру Nokia? Или на израильтян, которые живут в пустыне без источников пресной воды, но сумели одолеть превосходящих противников и превратились в ядерную державу с одними из самых успешных компаний мира?

Этот вопрос заставил меня задуматься…

Если говорить просто, то в нашей исторической памяти доминирует одна линия – линия страданий: депортации, военные лишения, которым предшествовало 700 лет рабства, затем короткий период свободы, после чего нас снова задавила Россия. И только после распада Советской империи мы сумели вернуть независимость.

Когда нас атаковали, и мы не хотели быть жертвами, мы искали утешения в природе – уходили в леса и болота, сливались с окружающим миром, а иногда даже, как нам казалось, становились друзьями с лосем, черпая в этом силу эстонского духа.

В подобном повествовании мы – жертвы, которые прячутся и иногда, если враг ослабевает, могут перевести дух.

Эстония на перепутье: верим ли мы в победу?

Сегодня мы снова на перепутье – наша история успеха буксует, вера начинает угасать. Дело не только в военных расходах, а в том, верят ли наши политики, что мы вообще способны противостоять России. Многие, скорее всего, не верят.