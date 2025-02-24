По случаю 107-й годовщины Эстонской Республики любители зимнего плавания устроили в канале Анне традиционный «парад пингвинов», хотя погода больше напоминала весну - на термометрах было всего +4 градуса.
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ФОТО ⟩ «Парад пингвинов» в Тарту: моржи отметили День независимости заплывом
В понедельник днем десятки моржей сбросили с себя одежду и приготовились к прыжкам в прорубь. Перед этим участников и зрителей развлекала фольклорная танцевальная группа Triskel, участники которой после выступления также сняли национальные костюмы и окунулись в холодную воду.