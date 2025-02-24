ФОТО «Парад пингвинов» в Тарту: моржи отметили День независимости заплывом

В понедельник днем десятки моржей сбросили с себя одежду и приготовились к прыжкам в прорубь. Перед этим участников и зрителей развлекала фольклорная танцевальная группа Triskel, участники которой после выступления также сняли национальные костюмы и окунулись в холодную воду.