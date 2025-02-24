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Килька нарасхват: высокий спрос заставил руководителя компании лично заняться доставкой

Перевод: Каролина Вертяева
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Бутерброды с килькой - естественная часть меню многих людей в День независимости.
Бутерброды с килькой - естественная часть меню многих людей в День независимости. Фото: Mailiis Ollino

Жители Эстонии - большие любители кильки, особенно в феврале, когда спрос на кильку в розничных сетях резко возрастает. Об этом сообщил член правления компании Viru Rand, занимающейся переработкой рыбы в Тойла, 66-летний Игорь Соломкин.

За несколько дней до Дня независимости, когда журналист Postimees пытался договориться с Соломкиным об интервью, руководитель компании вместе с коллегой развозил дополнительный груз готовой продукции по магазинам Maxima в Таллинне.

«Да, машины с товаром ездят, но, несмотря на это, мы с водителем сами были вынуждены подвозить продукцию. Так продолжалось до самого вечера», - рассказал Соломкин в конце напряженного рабочего дня в пятницу. «В феврале, перед Днем независимости, спрос на продукцию из кильки всегда очень высокий. Так было из года в год, и только прошлый февраль оказался несколько скромнее».

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