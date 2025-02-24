Жители Эстонии - большие любители кильки, особенно в феврале, когда спрос на кильку в розничных сетях резко возрастает. Об этом сообщил член правления компании Viru Rand, занимающейся переработкой рыбы в Тойла, 66-летний Игорь Соломкин.
Для подписчиков
Килька нарасхват: высокий спрос заставил руководителя компании лично заняться доставкой
За несколько дней до Дня независимости, когда журналист Postimees пытался договориться с Соломкиным об интервью, руководитель компании вместе с коллегой развозил дополнительный груз готовой продукции по магазинам Maxima в Таллинне.