Килька нарасхват: высокий спрос заставил руководителя компании лично заняться доставкой

За несколько дней до Дня независимости, когда журналист Postimees пытался договориться с Соломкиным об интервью, руководитель компании вместе с коллегой развозил дополнительный груз готовой продукции по магазинам Maxima в Таллинне.

«Да, машины с товаром ездят, но, несмотря на это, мы с водителем сами были вынуждены подвозить продукцию. Так продолжалось до самого вечера», - рассказал Соломкин в конце напряженного рабочего дня в пятницу. «В феврале, перед Днем независимости, спрос на продукцию из кильки всегда очень высокий. Так было из года в год, и только прошлый февраль оказался несколько скромнее».