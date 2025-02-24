Какая глупость Мошенники перепутали названия почтовых компаний

Помимо странного стиля письма, сразу бросается в глаза еще одна ошибка: от имени DPD клиента благодарят за использование… Omniva.

«Если у вас есть вопросы по заказу, смело обращайтесь в службу поддержки. Спасибо, что выбрали Omniva», – отмечается в письме.

Еще в декабре прошлого года представители курьерской компании DPD предупреждали, что число мошеннических писем резко возросло.

Злоумышленники часто рассылают фальшивые письма от имени DPD и используют логотип фирмы.

Как распознать мошенничество?

✅ Ошибки в тексте и странный стиль письма. В подобных письмах могут встречаться грамматические ошибки и неестественные формулировки. Однако стоит быть внимательными – мошенники совершенствуются, и их тексты становятся все более грамотными.

✅ Подозрительные ссылки. Никогда не вводите свои личные или банковские данные на незнакомых сайтах. Наведите курсор на ссылку и посмотрите на всплывающий URL – так можно проверить, куда он действительно ведет.

✅ Давление и срочность. Мошенники стараются вынудить человека действовать немедленно, чтобы он не успел задуматься и проверить информацию. Не спешите, убедитесь в подлинности сообщения.

✅ Слишком заманчивые предложения. Если что-то кажется подозрительно привлекательным, скорее всего, это обман. Лучше лишний раз проверить информацию.

При малейшем сомнении рекомендуется обратиться в службу поддержки DPD.