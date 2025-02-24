В социальных сетях распространяется изображение фальшивого письма, отправленного якобы от имени курьерской службы DPD, в котором мошенники умудрились перепутать названия DPD и Omniva.
Какая глупость ⟩ Мошенники перепутали названия почтовых компаний
В рассылке злоумышленники требуют дополнительный платеж за получение посылки.
«Срочная оплата необходима для разблокировки отправления», – говорится в мошенническом письме, которое активно обсуждают пользователи Reddit.
Помимо странного стиля письма, сразу бросается в глаза еще одна ошибка: от имени DPD клиента благодарят за использование… Omniva.
«Если у вас есть вопросы по заказу, смело обращайтесь в службу поддержки. Спасибо, что выбрали Omniva», – отмечается в письме.
Содержащаяся в сообщении ссылка ведет на фальшивый сайт.
Еще в декабре прошлого года представители курьерской компании DPD предупреждали, что число мошеннических писем резко возросло.
Злоумышленники часто рассылают фальшивые письма от имени DPD и используют логотип фирмы.
Как распознать мошенничество?
✅ Ошибки в тексте и странный стиль письма. В подобных письмах могут встречаться грамматические ошибки и неестественные формулировки. Однако стоит быть внимательными – мошенники совершенствуются, и их тексты становятся все более грамотными.
✅ Подозрительные ссылки. Никогда не вводите свои личные или банковские данные на незнакомых сайтах. Наведите курсор на ссылку и посмотрите на всплывающий URL – так можно проверить, куда он действительно ведет.
✅ Давление и срочность. Мошенники стараются вынудить человека действовать немедленно, чтобы он не успел задуматься и проверить информацию. Не спешите, убедитесь в подлинности сообщения.
✅ Слишком заманчивые предложения. Если что-то кажется подозрительно привлекательным, скорее всего, это обман. Лучше лишний раз проверить информацию.
При малейшем сомнении рекомендуется обратиться в службу поддержки DPD.