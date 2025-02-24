Алар Карис всегда выделялся сдержанностью и уравновешенностью – и его нынешняя праздничная речь полностью отражает эти качества. Она человечна. Она говорит эстонцу о том, что действительно важно в 2025 году, комментирует речь президента композитор Юри Рейнвере.
Для подписчиков
Мнение ⟩ Президент слишком мало говорил об эстонской культуре
Мы, эстонцы, не так остро почувствовали, как изменился мир после прихода к власти Трампа. Для нас это просто очередная тревожная неразбериха, но в мире, особенно в Западной Европе, царит настоящий шок.