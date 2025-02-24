Мнение Президент слишком мало говорил об эстонской культуре

Мы, эстонцы, не так остро почувствовали, как изменился мир после прихода к власти Трампа. Для нас это просто очередная тревожная неразбериха, но в мире, особенно в Западной Европе, царит настоящий шок.

Приятно, что президент говорит с эстонцами так, как им сейчас необходимо, и не спешит пугать призраками, как делают сегодня почти все мировые лидеры. Из своего привычного нейтрального тона он вышел только в достаточно резкой критике по вопросам экономики и управления.