Речь президента Эстонии Алара Кариса по случаю Дня независимости страны затронула все важные темы. Она касалась национального единства, безопасности, экономики, инвестиций, образования, культуры чтения и будущего Эстонии, комментирует писатель Имби Паю.
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Мнение ⟩ Президент напомнил нам: подсказки нужно искать в великой истории Эстонии
Президент подчеркнул, что нам в первую очередь нужно избавиться от злобы. Он отметил, что если мы разрушаем отношения друг с другом ради личной выгоды, то разрушаем и собственную идентичность.