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Мнение Президент напомнил нам: подсказки нужно искать в великой истории Эстонии

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Имби Паю.
Имби Паю. Фото: Evelin Kruus

Речь президента Эстонии Алара Кариса по случаю Дня независимости страны затронула все важные темы. Она касалась национального единства, безопасности, экономики, инвестиций, образования, культуры чтения и будущего Эстонии, комментирует писатель Имби Паю.

Президент подчеркнул, что нам в первую очередь нужно избавиться от злобы. Он отметил, что если мы разрушаем отношения друг с другом ради личной выгоды, то разрушаем и собственную идентичность.

«Но у такой малой страны, как Эстония, всегда должна быть четкая идентичность», – сказал глава государства.

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