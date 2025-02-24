Речь президента Алара Кариса стоит читать с конца, где он сослался на слова председателя волостного совета Кихну Веэры Леас. Перефразируя, аналогично можно сказать и о самом Карисе: в речи не было ничего плохого, она даже немного встряхнула, пишет бизнесмен и политик Янек Мягги (Центристская партия).
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Мнение ⟩ Ответ бизнесмена президенту: «Если бы мы работали меньше, дела у нас шли бы еще хуже»
Формат президентского выступления за годы настолько устоялся, что удивить чем-то сложно. Железная структура, попытка оценить ключевые события, создание торжественного настроения, даже если многие хотят плакать или рвать на себе волосы.