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Мнение Ответ бизнесмена президенту: «Если бы мы работали меньше, дела у нас шли бы еще хуже»

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Янек Мягги.
Янек Мягги. Фото: Mihkel Maripuu

Речь президента Алара Кариса стоит читать с конца, где он сослался на слова председателя волостного совета Кихну Веэры Леас. Перефразируя, аналогично можно сказать и о самом Карисе: в речи не было ничего плохого, она даже немного встряхнула, пишет бизнесмен и политик Янек Мягги (Центристская партия).

Формат президентского выступления за годы настолько устоялся, что удивить чем-то сложно. Железная структура, попытка оценить ключевые события, создание торжественного настроения, даже если многие хотят плакать или рвать на себе волосы.

Карис уже достаточно долго занимает пост, поэтому его очередную речь можно охарактеризовать одной фразой – стабильное качество.

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