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Департамент обратился к водителям с важным предупреждением

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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Madis Veltman

Транспортный департамент во вторник утром предупредил, что во многих регионах Эстонии дороги опасно скользкие.

Как передала пресс-служба ведомства, с раннего утра покрытие дорог в Эстонии сухое или слегка влажное после обработки хлоидами. В Западной Эстонии и на островах температура дорожного покрытия ниже нуля, температура воздуха - выше нуля, и есть риск возникновения гололедицы. В материковой части страны утром местами также возможна гололедица и обледенение.

В течение дня в Западной Эстонии облачно с прояснениями, в Восточной Эстонии - малооблачно, переменная облачность. Во второй половине дня на островах пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от одного до пяти градусов выше нуля.

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