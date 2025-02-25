Транспортный департамент во вторник утром предупредил, что во многих регионах Эстонии дороги опасно скользкие.
Департамент обратился к водителям с важным предупреждением
Как передала пресс-служба ведомства, с раннего утра покрытие дорог в Эстонии сухое или слегка влажное после обработки хлоидами. В Западной Эстонии и на островах температура дорожного покрытия ниже нуля, температура воздуха - выше нуля, и есть риск возникновения гололедицы. В материковой части страны утром местами также возможна гололедица и обледенение.
В течение дня в Западной Эстонии облачно с прояснениями, в Восточной Эстонии - малооблачно, переменная облачность. Во второй половине дня на островах пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от одного до пяти градусов выше нуля.