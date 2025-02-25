Департамент обратился к водителям с важным предупреждением

Как передала пресс-служба ведомства, с раннего утра покрытие дорог в Эстонии сухое или слегка влажное после обработки хлоидами. В Западной Эстонии и на островах температура дорожного покрытия ниже нуля, температура воздуха - выше нуля, и есть риск возникновения гололедицы. В материковой части страны утром местами также возможна гололедица и обледенение.