Выступая от имени Латвии, Литвы и Эстонии, она решительно осудила войну России в Украине, отметив, что она имеет последствия для всего мира, но также отметила, что поспешное прекращение огня не обеспечит прочного мира. Она призвала все страны, их парламенты, правительства и общества принять меры для значительного увеличения военной, политической, экономической, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

В начале своего выступления Браже напомнила, что за три года, прошедшие с момента широкомасштабного незаконного и неспровоцированного вторжения России в суверенную соседнюю Украину, ей не удалось сломить решимость 40 миллионов украинцев защищать свою родину, но украинцам удалось остановить Россию - ядерную державу с населением 140 миллионов человек - в достижении ее империалистических целей.

Министр подчеркнула, что поддержка государствами Балтии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ является непоколебимой и безоговорочной, отражая убежденность в том, что защита Украины - это защита нашего общего будущего.

«Границы не могут быть изменены силой, и мы никогда не согласимся с незаконной аннексией Крыма, Донецка, Луганска или любого другого региона Украины. И агрессор не может иметь никакой прерогативы решать, какие варианты Украина, суверенное государство, может рассматривать при определении своего будущего», - заявила Браже.