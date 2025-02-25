Вынесен первый приговор за участие в «движении ЛГБТ», а легендарная тюрьма продана на торгах. Обзор событий в РФ

Яйский районный суд Кемеровской области вынес, по данным «Медиазоны», первый известный в России приговор за участие человека в «движении ЛГБТ».

Первый официальный ЛГБТ-экстремист

Осужденным оказался заключенный местной колонии, который уже отбывал срок за сексуализированное насилие над ребенком. По уже существовавшему делу он был приговорен к 18 годам лишения свободы. В новом деле, согласно приговору, он создал «ячейку экстремистской организации» в колонии и вовлекал в нее других заключенных. Проще говоря, склонял их к гомосексуальным сексуальным связям. За это дополнительно к уже имеющемуся сроку он получил шесть лет колонии.

«Движение ЛГБТ» - это формально не существующая и никак юридически не оформленная в России организация. Однако этот факт никак не помешал в 2023 году Верховному суду России признать это движение экстремистской организацией. Участие в деятельности экстремистской организации, и уж тем более организация ее «ячеек» - это в России уголовное преступление с довольно строгими и вполне реальными сроками. Кроме реальных террористов, по этим статьям, например, сидят в тюрьмах некоторые сторонники Алексея Навального, поскольку его Фонд борьбы с коррупцией и «Штабы Навального» ранее также были признаны экстремистской организацией.