Первый известный приговор за участие в «движении ЛГБТ» вынесен в России Кузбасскому заключенному - в 2023 году это формально не существующее и никак не оформленное движение было признано в России экстремистской организацией. Тюрьма «Кресты» в Санкт-Петербурге, в которой сидели Бродский и Гумилев, продана на торгах за миллиард рублей: ее обещают превратить в общественный центр. Средний житель России по итогам 2024 года должен банкам 459 тысяч рублей, а в лидирующем регионе - республике Тува - более одного миллиона. Об этом в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Вынесен первый приговор за участие в «движении ЛГБТ», а легендарная тюрьма продана на торгах. Обзор событий в РФ
Яйский районный суд Кемеровской области вынес, по данным «Медиазоны», первый известный в России приговор за участие человека в «движении ЛГБТ».
Первый официальный ЛГБТ-экстремист
Осужденным оказался заключенный местной колонии, который уже отбывал срок за сексуализированное насилие над ребенком. По уже существовавшему делу он был приговорен к 18 годам лишения свободы. В новом деле, согласно приговору, он создал «ячейку экстремистской организации» в колонии и вовлекал в нее других заключенных. Проще говоря, склонял их к гомосексуальным сексуальным связям. За это дополнительно к уже имеющемуся сроку он получил шесть лет колонии.
«Движение ЛГБТ» - это формально не существующая и никак юридически не оформленная в России организация. Однако этот факт никак не помешал в 2023 году Верховному суду России признать это движение экстремистской организацией. Участие в деятельности экстремистской организации, и уж тем более организация ее «ячеек» - это в России уголовное преступление с довольно строгими и вполне реальными сроками. Кроме реальных террористов, по этим статьям, например, сидят в тюрьмах некоторые сторонники Алексея Навального, поскольку его Фонд борьбы с коррупцией и «Штабы Навального» ранее также были признаны экстремистской организацией.
Однако если ФБК хотя бы действительно существовал в природе как российское юридическое лицо, то с не существующим «Движением ЛГБТ» все с самого начала было гораздо сложнее. Вроде бы, все понимали, что речь идет об «организации» или пропаганде негетеросексуальных контактов, но вот что именно должны были делать потенциальные ЛГБТ-«экстремисты» до последнего времени было не совсем ясно.
Ранее за эту статью уже успели возбудить уголовные дела против владельцев квир-клубов и организаторов мероприятий для ЛГБТ-персон (фигурант одного из таких дел Андрей Котов в декабре 2024 года был найден мертвым в СИЗО). В январе уже этого года за участие в «движении ЛГБТ» задержали жителя Тулы, который призывал геев этого города «к сплочению». Однако до случая в Кузбассе ни одного из дел не доходило до реального приговора.
Из тюрьмы - в общественный центр
Легендарная петербургская тюрьма «Кресты» была продана на прошлой неделе за 1,1 миллиард рублей. Новым собственником тюрьмы стал местный девелопер – группа компаний «КВС», которому достанутся больше четырех гектаров земли, на которых находятся 29 зданий общей площадью более сорока тысяч квадратных метров.
«Кресты» - одна из самых известных российских тюрем, которая находится недалеко от центра Санкт-Петербурга на набережной Невы. Тюремный комплекс был построен еще в XIX веке, и за прошедшее время в его камерах сидели Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Николай Заболоцкий, Анатолий Луначарский, Лев Гумилев и десятки других известных личностей. «Кресты» служили декорациями для множества известных российских фильмов. Свое название тюрьма получила благодаря форме зданий, напоминающих именно кресты.
В 2006 году Федеральная служба исполнения наказаний приняла решение перенести тюрьму из центра Петербурга. В 2018 году из «Крестов» в новое здание в пригороде Санкт-Петербурга перевели последних осужденных и подследственных. В 2022 году стало известно, что знаменитый тюремный комплекс будет выставлен на продажу. Правда, в итоговый лот вошли не все здания комплекса: например, из имущественного комплекса «Крестов» выделили действующую церковь князя Александра Невского, которую безвозмездно передали местной епархии.
Новый владелец тюрьмы обещает сделать в «Крестах» музей, сохраняющий память и историю локации, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства. «Мы создадим пространство, где культура, наследие и современность соединятся, и сделаем его местом притяжения, способным рассказать его подлинную историю», - заявил генеральный директор «КВС» Сергей Ярошенко.
Вот такие бывают у тюрем удивительные приключения: то они создаются как «места притяжения» вне зависимости от воли «притягиваемых», то вдруг должны превратиться в место, куда люди отправятся добровольно ради развлечений.
Самые бедные, самые закредитованные
Самым закредитованным регионов России стала республика Тува - один ее экономически активный житель должен банкам в среднем 1,05 миллиона рублей. Это полторы средних годовых зарплаты жителя этого региона. Которая, кстати, в 2024 году составила около 70 тысяч рублей в месяц. Эти данные приводятся в исследовании РИА Новости.
Всего россияне должны банкам на 1 января 2025 года 35 триллионов рублей. Этот показатель вырос за год на 5,5 процентов. Рост уровня задолженности зафиксирован в 82 российских регионах, то есть, практически везде. То есть, среднестатистический экономически активный гражданин России (то есть такой гражданин, которому больше 18 лет и который где-нибудь, да работает) должен около 450 тысяч рублей. Кстати, за десять лет эта сумма утроилась - в 2016 году жители России были должны банкам «всего» 11 триллионов рублей.
На первом месте - далекая и бедная сибирская республика Тува. Здесь уровень закредитованности населения более, чем в два раза выше, чем в среднем по России. Далее - в зависимости от метода подсчета. Если брать относительный показатель, то есть, соотношение среднего долга к средней годовой зарплате, то на втором месте располагается республика Калмыкия, на третьем - Адыгея и Удмуртия.
Если брать абсолютный показатель, то есть, среднюю общую сумму долга на каждого жителя региона, первое место все равно останется за Тувой. А вот на втором месте окажется Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний житель должен почти 850 тысяч. В целом же в пятерке лидеров по абсолютному долгу здесь будут не бедные республики, а богатые ресурсами регионы - Якутия (алмазы, уголь), Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область (нефть, газ).
Конечно же, рейтинг российских регионов по абсолютным показателям долга не особенно информативен. В конце концов, люди там зарабатывают достаточно много, и могут себе позволить брать большие кредиты.
Другое дело - рейтинг регионов по соотношению общего уровня долгов и средней годовой зарплаты, где ввысь взлетают бедные далекие регионы. Важно обратить внимание на то, что «по совместительству» эти регионы - главный поставщик живой силы на фронтах российско-украинской войны. То есть, за последние три года вместе с вернувшимися «ветеранами» и вслед за приехавшими цинковыми гробами в эти регионы хлынули многие сотни миллионов «фронтовых» денег, которые вроде бы должны были изменить жизнь в глубинке до неузнаваемости.
Но это было бы в нормальной ситуации. В ситуации этих бедных республик деньги эти, как правило, шли на самое примитивное потребление: от алкоголя до дорогой еды или бытовой техники. «Ветераны» и их семьи, до нынешней поры не избалованные «красивой жизнью», довольно быстро к ней привыкли, а потому и стали набирать кредиты, когда «фронтовые деньги» внезапно стали заканчиваться. Именно с этим во многом и связан этот невероятный рост закредитованности в бедных регионах.
И именно это дает нам возможность представить, что будет в этих регионах, когда банки перестанут давать «ветеранам» деньги взаймы. Думаю, что «афганский синдром» по сравнению с этим грядущим беспределом покажется там всем обычной детской шалостью.