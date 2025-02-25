США встали на сторону России в голосовании по Украине в ООН

Сначала США и Россия проголосовали в Генеральной ассамблее ООН против резолюции с осуждением российской агрессии против Украины. Голосование было приурочено к третьей годовщине полномасштабного нападения России на Украину.

Затем Соединенные Штаты провели через Совет безопасности ООН свою резолюцию - без обвинений в адрес России, без слов поддержки в адрес Украины, с одними лишь призывами к миру. За такую резолюцию проголосовала и сама Россия.

«[Это] историческое заявление, которое ориентировано в будущее, а не в прошлое. Резолюция, сфокусированная на одной простой мысли: прекращение войны», - так оценила этот документ представитель США в ООН Дороти Камилла Ши.

«Нечасто позиция США настолько расходилась с позицией их номинальных союзников в Европе […] Белый дом при Дональде Трампе развалил трансатлантический альянс, заискивая перед Москвой и ставя под сомнение многолетнюю приверженность США делу обеспечения безопасности в Европе», - так оценил последние события дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл.

В первой, трехстраничной резолюции ГА ООН, предложенной Украиной и поддержанной европейскими странами, говорится о том, что полномасштабное вторжение России несет разрушительные последствия «не только для Украины, но и для других регионов и для стабильности во всем мире».

Кроме того, в этом документе говорится о необходимости сохранения независимости и восстановления территориальной целостности Украины и о наказании за преступления против международного права.