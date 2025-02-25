Учитывая высокий интерес пассажиров, с лета Lux Express продлит маршрут Рига-Лиепая до популярных литовских курортных городов - Паланги и Клайпеды.
Жители Эстонии смогут ездить в Палангу и Клайпеду на автобусах Lux Express
«Теперь жители Таллинна, Нарвы, Тарту и Пярну смогут добраться до популярных мест отдыха на автобусе, тогда как раньше это было возможно только на машине. Поездка проходит комфортно - с одной пересадкой в Риге», - отметил член правления Lux Express Ингмар Роос.
Нововведение положительно оценивают и в Министерстве транспорта Латвии. «Запуск новых летних маршрутов в Палангу и Клайпеду улучшит трансграничное сообщение и расширит возможности передвижения для жителей Балтийского региона», - заявила заместитель канцлера министерства Латвии Элина Шиминя-Неверовска.
На других международных маршрутах деятельность Lux Express существенно изменилась из-за войны в Украине: увеличился пассажиропоток на линии Вильнюс-Варшава, а рейсы в Санкт-Петербург, напротив, столкнулись с резким спадом спроса.