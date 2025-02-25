Вт, 25.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Жители Эстонии смогут ездить в Палангу и Клайпеду на автобусах Lux Express

Copy
Автобус Lux Express.
Автобус Lux Express. Фото: Marko Saarm / Postimees

Учитывая высокий интерес пассажиров, с лета Lux Express продлит маршрут Рига-Лиепая до популярных литовских курортных городов - Паланги и Клайпеды.

«Теперь жители Таллинна, Нарвы, Тарту и Пярну смогут добраться до популярных мест отдыха на автобусе, тогда как раньше это было возможно только на машине. Поездка проходит комфортно - с одной пересадкой в Риге», - отметил член правления Lux Express Ингмар Роос.

Нововведение положительно оценивают и в Министерстве транспорта Латвии. «Запуск новых летних маршрутов в Палангу и Клайпеду улучшит трансграничное сообщение и расширит возможности передвижения для жителей Балтийского региона», - заявила заместитель канцлера министерства Латвии Элина Шиминя-Неверовска.

На других международных маршрутах деятельность Lux Express существенно изменилась из-за войны в Украине: увеличился пассажиропоток на линии Вильнюс-Варшава, а рейсы в Санкт-Петербург, напротив, столкнулись с резким спадом спроса.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх