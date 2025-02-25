Жители Эстонии смогут путешествовать в Палангу и Клайпеду на автобусах Lux Express

«Теперь жители Таллинна, Нарвы, Тарту и Пярну смогут добраться до популярных мест отдыха на автобусе, тогда как раньше это было возможно только на машине. Поездка проходит комфортно - с одной пересадкой в Риге», - отметил член правления Lux Express Ингмар Роос.