На льду озера столкнулись автомобили: пострадали пять человек

В воскресенье в 18:40 на ледовой трассе озера Выртсъярв у деревни Вальма (волость Вильянди) столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь, сообщили спасатели.

Из одного из автомобилей на лед вытекли технические жидкости, однако угрозы провала под воду не было.

Накануне, в субботу в 18:30, спасатели также выезжали на водоем - на этот раз в волость Мульги. Они предупредили водителей, выехавших на лед, об опасности, после чего автомобили покинули замерзшую поверхность.