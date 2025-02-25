В воскресенье на ледовой трассе, созданной на озере Выртсъярв неподалеку от деревни Вальма, произошла авария. В результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек.
На льду озера столкнулись автомобили: пострадали пять человек
В воскресенье в 18:40 на ледовой трассе озера Выртсъярв у деревни Вальма (волость Вильянди) столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь, сообщили спасатели.
Из одного из автомобилей на лед вытекли технические жидкости, однако угрозы провала под воду не было.
Накануне, в субботу в 18:30, спасатели также выезжали на водоем - на этот раз в волость Мульги. Они предупредили водителей, выехавших на лед, об опасности, после чего автомобили покинули замерзшую поверхность.