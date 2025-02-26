Пярну стал для многих украинцев не просто убежищем, но и местом новых возможностей и надежды. Здесь, далеко от родного дома, они смогли не только выстоять перед испытаниями, но и обрести новую жизнь и идти вперед. Ирина Зотова пишет, что истории украинцев в Пярну - это примеры силы, упорства и благодарности за поддержку, которую оказал им эстонский народ.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Украинцы в Пярну: путь интеграции, силы и благодарности
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Эстония стала убежищем для десятков тысяч украинцев после начала полномасштабного вторжения России. С первых дней войны эстонцы открыли свои двери, оказывая помощь тем, кто бежал от ужаса. В городе Пярну открылся первый пункт приема беженцев. Автобусы с польской границы привозили женщин и детей - изможденных, напуганных, с единственной мечтой как можно скорее вернуться домой. О процессе интеграции тогда никто и не думал. Зачем? Все верили, что это ненадолго.
Но война продолжается, и жизнь меняется. Украинские дети ходят в эстонские школы, заводят друзей, постепенно привыкают к новому языку. Взрослые продолжают проходить курсы адаптации, изучать эстонский, находить работу. Спрос на изучение языка растет, и не только из-за бытовых нужд. Огромная поддержка эстонского народа вдохновляет украинцев преодолевать языковой барьер, находить друзей, становиться частью общества.
Особенно поражает сила и решительность украинских женщин. Они не просто адаптируются к новым условиям, а создают что-то свое: открывают предприятия, строят карьеру, осваивают новые профессии. Запустить собственное дело в чужой стране, на незнакомом языке - это вызов, который они принимают с честью. Украинцы учатся взаимодействовать с медицинской системой, государственными структурами, становятся самостоятельными и уверенными в своих силах.
Примером успешной адаптации является Татьяна Ильяшова. Она приехала в Пярну в марте 2022 года с двумя маленькими детьми, не имея опыта работы за пределами Украины. До войны Татьяна находилась в декретном отпуске, но в новой стране перед ней встал вызов: строить свою жизнь с нуля.
Опорой для нее стала психология - то, что всегда вдохновляло и помогало. В Эстонии она начала помогать украинским женщинам находить в себе силы, преодолевать страхи и выстраивать гармоничные отношения. Благодаря своему труду и настойчивости Татьяна не только освоила эстонскую систему предпринимательства, но и открыла собственное дело, став частным предпринимателем. Теперь она успешно совмещает бизнес и заботу о детях, доказывая, что перемены - это не только вызов, но и возможность создать жизнь своей мечты.
Не менее вдохновляющая история у Лиры Кучеренко. В Украине она была семейным врачом и йога-тренером, но после переезда в Эстонию в марте 2022 года ей пришлось полностью перестраивать свою жизнь. Первым шагом стало изучение эстонского языка, ведь без него устроиться по профессии было невозможно.
Лира освоила язык до уровня В2, начала работать спа-терапевтом, а затем получила место ассистента врача в клинике. Но она не остановилась на этом - продолжила вести занятия по йоге, поддерживая украинцев через физические и дыхательные практики. Ее сын, следуя примеру матери, тоже добился успехов - окончил школу с отличием и поступил в Койдуласкую гимназию. Сейчас Лира рассматривает возможность подтверждения своей медицинской квалификации, несмотря на бюрократические сложности.
Важную роль в интеграции играет Украинский центр (MTÜ Ukraina Keskus), созданный 1 декабря 2023 года в Пярну украинскими женщинами - Полиной Витюк, Татьяной Подольской, Викторией Кузьменко и Ириной Зотович. Центр стал местом сохранения украинской культуры, языковой поддержки и социальной адаптации.
Здесь организуются образовательные и культурные мероприятия, проводятся консультации, а также оказывается правовая и социальная помощь украинцам в Эстонии. Каждая из основательниц центра внесла огромный вклад в поддержку украинцев в Пярну.
Полина Витюк - педагог-дефектолог, воспитатель детей дошкольного возраста, организатор образовательных и социальных инициатив. Она с первых дней в Эстонии посвятила себя работе с детьми, помогая украинским семьям, оказавшимся в трудных условиях. Полина координирует проекты для детей и молодежи, организует мероприятия, которые помогают сохранить родной язык и культуру.
Татьяна Подольская - социолог и специалист по финансам. В 2022-2023 годах она работала в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии, помогая украинцам разбираться в юридических и административных вопросах. Сегодня она занимается интеграционными проектами и поддержкой национальных меньшинств, создавая условия для социальной адаптации украинцев.
Виктория Кузьменко - педагог и психолог, координатор образовательных проектов. С 2022 года она активно занимается социальной работой и поддержкой украинских беженцев, реализуя важные образовательные инициативы. Будучи преподавателем-волонтером, Виктория запустила «Летнюю школу-лагерь в Пярну», где украинские дети могли учиться, общаться и адаптироваться к новым условиям.
Три года… За это время многие сдают государственный экзамен на В1, получают новое образование, открывают бизнес или осваивают новую профессию. Война заставляет пересмотреть приоритеты, учит не откладывать жизнь на потом. Украинцы в Эстонии - это история несгибаемости, силы и достоинства. Они не просто выживают - они становятся частью новой реальности, смело шагая вперед, несмотря на все испытания.
И самое главное - украинцы бесконечно благодарны эстонскому народу за поддержку, помощь и тепло. Без этой поддержки интеграция была бы в разы сложнее. Эстонцы помогли не просто выжить, а найти новый дом, адаптироваться и почувствовать себя частью общества. Это невероятное проявление солидарности, которое невозможно забыть.