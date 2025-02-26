ОТ ПОЛИТОЛОГА Украинцы в Пярну: путь интеграции, силы и благодарности

Опорой для нее стала психология - то, что всегда вдохновляло и помогало. В Эстонии она начала помогать украинским женщинам находить в себе силы, преодолевать страхи и выстраивать гармоничные отношения. Благодаря своему труду и настойчивости Татьяна не только освоила эстонскую систему предпринимательства, но и открыла собственное дело, став частным предпринимателем. Теперь она успешно совмещает бизнес и заботу о детях, доказывая, что перемены - это не только вызов, но и возможность создать жизнь своей мечты.

Лира Кучеренко. Фото: Личный архив Ирины Зотович

Не менее вдохновляющая история у Лиры Кучеренко. В Украине она была семейным врачом и йога-тренером, но после переезда в Эстонию в марте 2022 года ей пришлось полностью перестраивать свою жизнь. Первым шагом стало изучение эстонского языка, ведь без него устроиться по профессии было невозможно.

Лира освоила язык до уровня В2, начала работать спа-терапевтом, а затем получила место ассистента врача в клинике. Но она не остановилась на этом - продолжила вести занятия по йоге, поддерживая украинцев через физические и дыхательные практики. Ее сын, следуя примеру матери, тоже добился успехов - окончил школу с отличием и поступил в Койдуласкую гимназию. Сейчас Лира рассматривает возможность подтверждения своей медицинской квалификации, несмотря на бюрократические сложности.