Из-за повреждения подводного кабеля Тайвань арестовал китайское грузовое судно

Судно с китайским экипажем было сопровождено обратно на Тайвань, и инцидент рассматривается с точки зрения национальной безопасности, говорится в заявлении береговой охраны.

Тайваньская компания Chunghwa Telecom сообщила, что подводный кабель, соединяющий Тайвань с островом Пэнху, вышел из строя во вторник ранним утром, о чем проинформировало Министерство цифрового развития.

«Было ли повреждение подводного кабеля преднамеренным актом диверсии или несчастным случаем, предстоит установить в ходе дальнейшего расследования», - заявили в береговой охране.

Судно шло под флагом Того, но на его борту находился экипаж из восьми граждан Китая, а финансирование обеспечивалось китайской стороной. «Береговая охрана сотрудничает с прокуратурой в расследовании и прилагает усилия для выяснения всех обстоятельств», - добавили в ведомстве.