Золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль, украли за пять минут

По словам прокурора Джулиана Кристофера, банда из пяти человек в ночь на 14 сентября на двух автомобилях протаранила ворота Бленхеймского дворца. Затем они выбили окно и проникли в сам дворец.

Затем, выломали унитаз при помощи кувалд, бросили кувалды на месте преступления и скрылись.

Вся операция заняла у преступников около пяти минут.

Унитаз из золота 750-й пробы (18 карат) не был постоянным предметом интерьера во дворце герцогов Мальборо, где когда-то родился отпрыск этого рода Уинстон Черчилль. Его установили на время, как часть выставки работ итальянского художника-концептуалиста Маурицио Кателлана. Эту свою работу он назвал «Америка».

Бленхеймский дворец (Blenheim, произносится "Бленэм") под Оксфордом - родовое поместье герцогов Мальборо, сейчас открыт для публики. 150 лет назад здесь родился Уинстон Черчилль. Фото: BLENHEIM PALACE

В то же время совсем бессмысленной безделушкой унитаз тоже не был: он был подсоединен к канализации и находился во вполне рабочем состоянии.

Он простоял во дворце всего два дня, и в рабочее время специально приставленный охранник следил, чтобы никто не воспользовался им по назначению.

Унитаз весил 98 килограммов и был застрахован на шесть миллионов долларов. В виде золотого лома он в то время, в сентябре 2019 года, стоил бы около трех с половиной миллионов долларов.

Именно в лом его, по мнению следствия, и превратили: унитаз так и не нашли, и прокурор Кристофер сказал, что его, вероятно, распилили или разломали на части.

На скамье подсудимых в Оксфордском коронном суде - трое предполагаемых соучастников преступления: 39-летний Майкл Джонс из Оксфорда, 36-летний Фредерик Доу из Виндзора и 41-летний Бора Гючджюк из Лондона.

Джонса следствие обвиняет в соучастии в ограблении дворца, а Доу и владельца ювелирного магазина Гючджюка - в сговоре с целью продажи краденого.

Еще один соучастник, 40-летний Джеймс Шин, в прошлом году признал вину в ограблении и продаже краденого имущества.

Как утверждает сторона обвинения, сообщения, найденные в телефонах Шина, Доу и Гючджюка, доказывают, что они договорились о купле-продаже 20 кг похищенного золота за 25,632 фунта стерлингов (сейчас - примерно 33,6 тыс. долларов) за килограмм, что примерно на три тысячи фунтов дешевле тогдашней рыночной цены.