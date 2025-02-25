Согласно расследованию, проведенному украинским изданием Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) «Схемы» в сотрудничестве с партнерами из стран Балтии (15min.lt и латвийским TV3), одна из крупнейших белорусских компаний по переработке рапса закупает сырье с оккупированных Россией территорий Украины, в то же время поставляя готовую продукцию в Евросоюз.

Более того, было установлено, что та же компания продолжает экспортировать рапсовое масло в Литву через Латвию и Польшу несмотря на то, что Литва является единственной страной ЕС, запретившей импорт белорусской сельскохозяйственной продукции после вторжения России в Украину.