Совместное расследование изданий стран Балтии и Украины выявило, что один из крупнейших производителей рапсового масла в Беларуси продает в Европейский союз продукцию, сырье для которой поступает с оккупированных Россией украинских территорий.
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Беларусь поставляет в Евросоюз рапсовое масло с оккупированных территорий Украины (1)
Согласно расследованию, проведенному украинским изданием Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) «Схемы» в сотрудничестве с партнерами из стран Балтии (15min.lt и латвийским TV3), одна из крупнейших белорусских компаний по переработке рапса закупает сырье с оккупированных Россией территорий Украины, в то же время поставляя готовую продукцию в Евросоюз.