Так, министр иностранных дел России заявил вчера, что США, как и Россия, стремятся к прочному миру на надежной основе, то есть у двух стран якобы схожее видение этого процесса.

Однако не стоит считать, что Россия рассматривает сложившуюся ситуацию как долгосрочное партнерство с США. Скорее Москва воспринимает ее как временную возможность, которую следует использовать по максимуму.

Информационное агентство КНР сообщило, что президенты России и Китая провели телефонный разговор. По данным китайских СМИ, беседа состоялась по просьбе президента России.

Китайские новостные каналы сообщили, что лидеры обсудили дружественные отношения между двумя странами. Можно с уверенностью сказать, что эта небольшая информационная кампания в СМИ была организована КНР по инициативе России, чтобы подчеркнуть прочную стратегическую связь между Москвой и Пекином и тем самым укрепить позиции России в переговорах с США.

Уполномоченный по правам человека в России заявил, что российские граждане, проживающие на территориях Курской области, находящихся под контролем Украины, будут эвакуированы в Россию через Белоруссию. Это означает, что между Россией и Украиной было достигнуто соответствующее соглашение.

Ранее складывалось впечатление, что, несмотря на предложения Украины, российские власти не стремились эвакуировать своих граждан с этих территорий. Нынешнее решение, с одной стороны, является признанием того, что Россия не сможет быстро вернуть эти территории под свой контроль.