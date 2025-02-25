Генеральная Ассамблея ООН вчера приняла резолюцию в поддержку вывода российской армии с территории Украины и восстановления территориальной целостности страны. За документ проголосовали 93 страны, 18 - против, а 73 воздержались. Это голосование можно назвать историческим лишь в одном смысле: США не поддержали резолюцию, инициированную Европой и Украиной, и фактически проголосовали вместе с Россией против Украины, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Американские лидеры, похоже, до сих пор не осознают последствий своей беспринципной политики
США объяснили свое голосование тактическим желанием выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Однако это свидетельствует о серьезном изменении их позиции при голосовании в ООН. Похоже, что американские лидеры до сих пор не осознают, что их беспринципная политика в конечном итоге оставит их в изоляции, и, более того, они, вероятно, не до конца понимают возможные последствия такого подхода.
Тем временем в Киеве вчера находились главы правительств нескольких европейских стран (в полном составе страны Северной Европы и Балтии), а также руководители Европейского совета и Европейской комиссии. Было объявлено о нескольких новых пакетах военной помощи Украине, но не менее важным стало выражение решительной поддержки украинскому народу, которое продемонстрировали прибывшие в Киев делегации. Теперь Европе предстоит доказать, что она может в ближайшие месяцы превратить эту решимость в реальные политические действия.
Президент Франции на совместной пресс-конференции с президентом США подчеркнул, что стороны будущего мирного соглашения возьмут на себя ответственность за его выполнение. Если Россия в будущем нарушит мирное соглашение, это будет означать объявление войны всем, кто его подписал. Другими словами, французский лидер дал понять, что США не удастся сохранить статус нейтрального посредника. При этом он не выступал с открытой критикой США и на словах поддержал их мирную инициативу.
Высокопоставленные российские чиновники продолжили активное взаимодействие с США, оказывая давление в вопросе мирного процесса. В целом российские официальные лица сдержанно (без восторга) одобряют подход США к урегулированию конфликта.
Так, министр иностранных дел России заявил вчера, что США, как и Россия, стремятся к прочному миру на надежной основе, то есть у двух стран якобы схожее видение этого процесса.
Однако не стоит считать, что Россия рассматривает сложившуюся ситуацию как долгосрочное партнерство с США. Скорее Москва воспринимает ее как временную возможность, которую следует использовать по максимуму.
Информационное агентство КНР сообщило, что президенты России и Китая провели телефонный разговор. По данным китайских СМИ, беседа состоялась по просьбе президента России.
Китайские новостные каналы сообщили, что лидеры обсудили дружественные отношения между двумя странами. Можно с уверенностью сказать, что эта небольшая информационная кампания в СМИ была организована КНР по инициативе России, чтобы подчеркнуть прочную стратегическую связь между Москвой и Пекином и тем самым укрепить позиции России в переговорах с США.
Уполномоченный по правам человека в России заявил, что российские граждане, проживающие на территориях Курской области, находящихся под контролем Украины, будут эвакуированы в Россию через Белоруссию. Это означает, что между Россией и Украиной было достигнуто соответствующее соглашение.
Ранее складывалось впечатление, что, несмотря на предложения Украины, российские власти не стремились эвакуировать своих граждан с этих территорий. Нынешнее решение, с одной стороны, является признанием того, что Россия не сможет быстро вернуть эти территории под свой контроль.
С другой стороны, для России может представлять проблему то, что граждане, прожившие полгода под украинской военной администрацией, вернутся и будут делиться своим опытом.
Кроме того, учитывая, что Россия не в состоянии вернуть утраченные территории с помощью сухопутных войск, можно предположить, что она будет все активнее применять тактику уничтожения украинских позиций авиаударами и артиллерийским огнем. В такой ситуации эвакуация граждан с этих территорий выглядит обоснованной мерой.
Взрывы на территории Украины и России
Россия отметила вчерашнее голосование в ООН ракетным ударом. Атаку нанесли четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Также с кораблей были запущены баллистические и крылатые ракеты. Перед ракетным ударом была проведена атака иранскими дронами.
Генштаб Украины подтвердил утреннюю атаку дронами на нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области России. Опубликованные в социальных сетях снимки подтверждают возникновение крупного пожара в результате удара. Это одно из крупнейших предприятий подобного типа в России, расположенное примерно в 500 км от границы с Украиной.
Ситуация на фронтах
Количество атак российской армии на фронтах осталось на уровне предыдущего дня. Наиболее активные боевые действия продолжаются в районах Курской области и вокруг города Покровск.
- На Курском направлении день прошел без существенных изменений, линия фронта осталась неизменной.
- На Харьковском направлении активность российских войск вчера была низкой. На Купянском направлении усилились атаки российских сил.
- На Лиманском направлении число наступательных операций за последний месяц было ниже среднего, серьезных изменений в обстановке нет.
- На Сиверском направлении российские войска вчера сохраняли пассивность.
- Западнее Бахмута активность российской армии вчера была низкой. Более интенсивные атаки произошли в районе города Торецк, однако они не принесли значительных результатов.
- В окрестностях Покровска продолжаются активные наступательные действия, но ситуация за последние дни остается без существенных изменений.
- Юго-западнее Донецка российские войска проявляли большую активность, зафиксированы небольшие продвижения в районе Великой Новоселки.
- На южном фронте отмечены отдельные разведывательные бои.