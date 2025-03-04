Депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия) распространяет в социальных сетях сообщения, которые можно расценивать как дезинформацию. Сам Чаплыгин заявляет, что никогда на вранье не попадался, а Центристская партия проблемы не видит.
Дезинформация депутата Чаплыгина: Центристская партия проблемы не видит, эксперт говорит об угрозе демократии
На странице Александра Чаплыгина в в Facebook около 23 000 подписчиков. Ежедневно он размещает более десяти постов, которые вызывают отклик. Проанализировав публикации с начала года до середины февраля, можно обнаружить там новостные посты, содержащие откровенную дезинформацию.
Теория заговора о ВОЗ
21 января Чаплыгин в своем Facebook сообщил, что США выходят из Всемирной организации здравоохранения. «Эстония тем временем ратифицирует договор, который предоставляет ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - прим. ред.) чрезвычайные полномочия для борьбы с пандемиями», - заявил он.
Однако по словам представителя Министерства социальных дел, никаких «чрезвычайных полномочий» данное соглашение не дает. Ранее советник отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел Керли Рейнтамм в интервью ERR заявила, что в первую очередь ответственность ляжет на богатые страны с ресурсами для производства лекарств и вакцин, которые им предстоит распределять среди менее обеспеченных. Вероятно, Эстония окажется среди получающих поддержку.
Соглашение ВОЗ по борьбе с пандемиями есть в открытом доступе, и в нем также нет ни одного упоминания о «чрезвычайных полномочиях». В нем также написано, что соглашение не дает ВОЗ права вмешиваться в законы и политику стран и навязывать им решения - например, по запрету на въезд, обязательной вакцинации или карантину.
«В данном случае все зависит от точки зрения на происходящее. Автору поста эти полномочия кажутся чрезмерными», - заявил Чаплыгин, не уточняя конкретных пунктов соглашения.
Смена пола в Германии по устному заявлению
4 января Чаплыгин написал: «Страшно, аж жуть. В Германии вступил в силу Закон о самоопределении, который позволяет менять половую принадлежность на основании простого устного заявления. То есть заснул ты мальчиком, ночью что-то приснилось, и проснулся ты уже девочкой».
С 1 ноября 2024 года в Германии действительно вступил в силу новый Закон о самоопределении. Теперь для смены пола больше не требуется судебного решения или психиатрического заключения. Однако устного заявления недостаточно: необходимо подать письменное заявление в местный ЗАГС и оплатить сбор в 25 евро.
Повторно изменить пол можно не ранее чем через год. Таким образом, представление «заснул мальчиком, а проснулся девочкой», также не соответствует действительности.
«Как видите, процедура смены пола в Германии действительно максимально упростилась и для этого достаточно простого заявления», - ответил Чаплыгин, не упомянув, что ранее говорил об устном заявлении.
Список-фантом
6 января Чаплыгин написал в своем Facebook: «Итак, список преступлений против общественной морали, который после Нового года составили Delfi и Postimees». И опубликовал этот «список».
На первом месте - получать подарки от Деда Мороза, а не от Йыулувана. На втором месте - праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря. На третьем месте - слушать песню «Трава у дома». И четвертое место - запускать фейерверки. «Если вы все это делаете, вы совки, тиблы и даже угроза безопасности», - заявил Чаплыгин.
Однако ни Postimees, ни Delfi, ни какое-либо другое издание в Эстонии никогда не составляло таких списков.
«В данном случае это ирония, и странно, что журналисты Postimees этого не поняли», - ответил Чаплыгин на вопрос от Rus.Postimees, не уточнив, что именно заставило его написать этот странный пост.
Ностальгия по власти центристов
9 января Чаплыгин заявил: «В 2021 году, при Центристской партии, когда из-за короны европейская экономика лежала в развалинах, в Эстонии все работало, и денег в бюджете хватало на все. А теперь, при Партии реформ, экономика падает, налоги растут, в бюджете все равно дыра и света в конце туннеля не видно».
Однако реальность такова: в 2021 году денег тоже не хватало. Госбюджет правительства тогда еще центриста Юри Ратаса имел дефицит 1,9 миллиарда евро, покрываемый за счет кредитов. Для сравнения: дефицит бюджета на 2024 год составляет 773 млн евро - более чем в два раза меньше, чем в 2021-м, который Чаплыгин приводит в пример.
«Автор не утверждал, что при центристах в Таллинне не было дефицита и не брались кредиты. Речь идет о том, что средств хватало на полноценное управление городом», - заявил Чаплыгин. На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о Таллинне или о всей стране, он ответил, что это касается и города, и Эстонии в целом.
Смена пола за свой счет?
12 января Чаплыгин опубликовал пост о девочке Варваре, которой после операции требуются дорогостоящие лекарства. Однако даже в этом искреннем призыве о помощи он не удержался от политической манипуляции, заявив: «То есть операции по смене пола государство у нас компенсирует, а жизненно необходимые препараты - нет».
Однако Касса здоровья не оплачивает операции по смене пола, так как трансгендерность не считается психическим заболеванием.
В ответ на это Чаплыгин прислал журналисту отрывок из статьи Delfi, написанной на основе стенограммы Рийгикогу, в котором депутат Рийгикогу Керт Кинго спросила у министра социальной защиты Сигне Рийсало, почему государство компенсирует операции по смене пола и выделяет средства ЛГБТ-организациям, но не оплачивает медицинскую страховку неработающим матерям, воспитывающим детей.
В ответ Рийсало сказала, что финансирование стратегических партнеров, составляет 0,01 процента бюджета Минсоцдел. Небольшая часть этих средств направляется и ЛГБТ-организациям.
«Из ответа министра следует, что государство все же финансирует операции по смене пола, хотя и не напрямую», - считает Чаплыгин.
Министерство социальных дел и Эстонское ЛГБТ-объединение подтвердили Rus.Postimees, что в Эстонии операции по смене пола не финансируются даже через получателей господдержки. В списке направлений, финансируемых Министерством соцдел, опубликованном на сайте Государственного центра вспомогательных услуг, такие процедуры также не упоминаются. Большинство трансгендерных людей ограничиваются сменой документов, а те немногие, кто решается на хирургическое вмешательство, оплачивают операции самостоятельно.
Эксперт: такое поведение представляет угрозу демократии
«Поведение Чаплыгина - не исключение, а часть распространенной сегодня модели», - отметил эксперт по коммуникации и пропаганде Ханнес Румм, который долгое время работал в журналистике. По его словам, схожие искаженные утверждения звучат, например, в видеоблоге Михаила Стальнухина и аналогичный стиль характерен почти для всей фракции EKRE в Рийгикогу.
«В 2016 году Оксфордский словарь признал словом года post-truth (на русском языке «постправда»). Однако вскоре этот термин утратил актуальность, так как сознательная ложь и смешение фактов с вымыслом стали привычной практикой по всему миру», - объяснил он.
Румм также добавил, что такое явление представляет угрозу для демократии, ведь люди все чаще принимают решения не на основании знаний и фактов, а под влиянием эмоций и личных симпатий.
«Грязная кампания» и цены на электричество
9 февраля Чаплыгин написал: «Мейнстримные СМИ третий день подряд продолжают поливать грязью Центристскую партию, которая оказалась осуждена из-за действий ее бывшего руководства».
По его словам, олигархи боятся потерять свои доходы и доступ к государственному пирогу, присосавшиеся к власти политики опасаются разоблачений, а пресса, которая полностью зависит от финансовых и политических элит, старается устранить угрозу в лице Центристской партии. В своем посте он назвал происходящее грязной кампанией, но не привел своим словам никаких доказательств.
На просьбу подкрепить свои утверждения фактами Чаплыгин ответил кратко: «В данном случае речь идет о субъективной оценке, на которую имеет право любой гражданин».
10 февраля Чаплыгин опубликовал скриншот с ценами на электричество, который сопроводил следующим сообщением: «Наглядный пример того, как различаются тарифы на электроэнергию в разных зонах биржи Nord Pool».
Скриншот показывает фактические цены на бирже Nord Pool 9 февраля с 17:00 до 18:00, когда в Эстонии стоимость биржевого электричества достигала 325,07 евро за МВтч.
Однако без дополнительного контекста он может вводить в заблуждение: за час до этого цена составляла 200,03 евро за МВтч, а спустя час - 207,59 евро за МВтч. Средняя цена за весь день в Эстонии была значительно ниже - 128,55 евро за МВтч, а в Бельгии, которая не попала на скриншот, средняя цена даже выше, чем в Эстонии - 135,67 евро за МВтч.
В своем комментарии Чаплыгин ответил: «В посте не утверждается, что данные приведены именно за этот день».
Во время и сразу после десинхронизации от энергосети России 8 февраля было замечено, что это изображение активно распространялось ботами и реальными пользователями в русскоязычном сегменте социальных сетей, создавая ложное беспокойство о якобы всеобъемлющем и многократном увеличении цены за электричество из-за десинхронизации. При этом российского электричества уже много лет на энергорынке Балтии нет.
Чаплыгин: я не выдаю свои соцсети за независимое издание
На вопрос, предлагает ли он своими постами в Facebook альтернативу классическим СМИ, Чаплыгин ответил, что не считает Postimees независимым СМИ.
Говоря о СМИ, из которых Чаплыгин черпает информацию, он сказал, что не использует в своих публикациях запрещенные в Эстонии российские информационные каналы. «С поиском объективной информации действительно проблема, особенно после того как стало известно, что многие так называемые независимые СМИ, например Reuters, "Би-би-си" и "Новая газета - Балтия" финансировались USAID», - считает он.
Он также подчеркнул, что в своих социальных сетях он имеет право свободно высказывать свое мнение, так же как и в зале заседаний Рийгикогу.
На вопрос о том, накладывает ли статус депутата Рийгикогу на человека дополнительную ответственность за достоверность публикуемой им информации, Чаплыгин ответил: «Я не пытаюсь делать вид, что мои социальные сети - это независимое издание. Нет, это место, где я высказываю собственное мнение».
Он считает, что ситуаций, когда после публикации выяснялось, что информация была недостоверной, у него не было. «Если я когда-то случайно ошибался, то всегда публиковал опровержение. Но это - единичные случаи, учитывая большое количество моих публикаций», - сказал он.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт дать свою оценку действиям Чаплыгина отказался.
«Александр Чаплыгин дал вам исчерпывающие ответы - если вы еще не успели с ними ознакомиться, то отмечу, что он опроверг ваши претензии относительно публикации ложной информации. Таким образом ваши вопросы Михаилу Кылварту, к сожалению, уже неактуальны», - заявила советник в парламентской фракции центристов Катрин Йосуа.