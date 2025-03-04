Дезинформация депутата Чаплыгина: Центристская партия проблемы не видит, эксперт говорит об угрозе демократии

Эксперт: такое поведение представляет угрозу демократии

«Поведение Чаплыгина - не исключение, а часть распространенной сегодня модели», - отметил эксперт по коммуникации и пропаганде Ханнес Румм, который долгое время работал в журналистике. По его словам, схожие искаженные утверждения звучат, например, в видеоблоге Михаила Стальнухина и аналогичный стиль характерен почти для всей фракции EKRE в Рийгикогу.

«В 2016 году Оксфордский словарь признал словом года post-truth (на русском языке «постправда»). Однако вскоре этот термин утратил актуальность, так как сознательная ложь и смешение фактов с вымыслом стали привычной практикой по всему миру», - объяснил он.

Ханнес Румм. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Румм также добавил, что такое явление представляет угрозу для демократии, ведь люди все чаще принимают решения не на основании знаний и фактов, а под влиянием эмоций и личных симпатий.