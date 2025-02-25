AMTEL: год на автомобильном рынке в Европе начался со спада

Всего в январе в странах ЕС было продано 831 201 новый легковой автомобиль, что на 2,6 процента меньше, чем в январе прошлого года, говорится в сообщении союза.

В то время как продажи подключаемых гибридов, бензиновых и дизельных автомобилей в январе снизились, электромобили и гибридные автомобили продемонстрировали значительный рост - на 34 и 18,4 процента соответственно. Доля электромобилей в общем объеме продаж выросла до 15%.

Общая тенденция к снижению была обусловлена в основном результатами крупных рынков: в январе продажи в Германии снизились на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, во Франции - на 6,2%, в Италии - на 5,8%. Только в Испании продажи выросли на 5,3%.

В двух из трех стран Балтии продажи новых легковых автомобилей сильно выросли - на 11,7% в Латвии и на целых 33% в Литве. В Эстонии процента после покупательского бума в конце прошлого года продажи упали на 66,3%.