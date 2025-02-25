Латвия может достичь финансирования обороны в размере пяти процентов от ВВП к 2028 году

По его словам, в настоящее время Министерство финансов оценивает, как и в каком году Латвия сможет достичь финансирования обороны в размере 5% от ВВП. «На данный момент наиболее вероятным сценарием является 2028 год», - сказал Ашераденс.

По его словам, существует три возможных источника достижения этой цели: пересмотр государственных расходов, увеличение дефицита бюджета и увеличение налоговых поступлений. «Мы оцениваем эти три источника», - добавил министр финансов.

Ашераденс добавил, что сейчас Минфин наиболее активно работает над способами сокращения государственных расходов.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли повышение налогов для увеличения налоговых поступлений, Ашераденс сказал, что в данный момент этот вопрос не рассматривается. «Это последняя маржа, которую мы видим», - сказал министр, добавив, что этот вопрос будет рассмотрен, если цель не будет достигнута или если возникнет необходимость увеличить финансирование обороны раньше.

Уже сообщалось, что оборонный бюджет на 2025 год установлен на уровне 3,45% от ВВП, или 1,56 миллиарда евро. В следующем году оборонный бюджет Латвии должен быть увеличен до 4% ВВП, а в последующие годы - до 5% ВВП.