В связи со строительными работами в центре Таллинна временно изменится организация движения

Автобусный маршрут № 54 изменится в сторону Прийсле - автобус будет следовать через улицы Юхкентали, Масина и Тартуское шоссе. Остановка «Буссияама» на улице Одра будет отменена, временная остановка будет расположена на улице Юхкентали. Движение в сторону Вяйке-Йысмяэ останется без изменений.

Схема объезда автобусного маршрута № 54. Фото: Tallinna strateegiakeskus

Автобусный маршрут № 67 во время проведения работ будет следовать в сторону Сели через улицы Лембиту, Лийвалайа, Пронкси и Лаагна-теэ. Остановки «Хотелль Олюмпиа» и «Пюссироху» на улице Юхкентали, а также «Буссияама» на улице Одра будут отменены. Остановка «Хотелль Олюмпиа» будет перенесена на улицу Лийвалайа, также автобус будет останавливаться на остановке «Пабери», а временная остановка «Буссияама» будет расположена на улице Кундери перед перекрестком с улицей Тюрнпу.

В сторону Ю.Сютисте автобус № 67 будет следовать через улицы Тюрнпу, Тартуское шоссе, Лийвалайа и Лаутери. Остановка «Пюссироху» на улице Юхкентали будет отменена, а на измененном маршруте будет установлена остановка «Кесктург» на Тартуском шоссе.

Расписание, информация о маршрутах и остановках доступны на сайте transport.tallinn.ee.

Для того, чтобы добраться до автобусного вокзала или забрать пассажиров, на улице Одра предусмотрен небольшой участок (рядом с парковкой для такси), куда можно заехать с улиц Фильтри или Юхкентали. Улица Масина также закрыта для движения транспорта, однако в период строительных работ там смогут проезжать местные жители, служебный и общественный транспорт.