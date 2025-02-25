«С большим сожалением»: эстонский стартап прекращает работу

Возглавлял стартап сооснователь eAgronom Стенвер Йеркку, а идея компании заключалась в том, чтобы сделать торговлю углеродными деривативами более прозрачной, используя, среди прочего, блокчейн.

«С большим сожалением мы приняли решение закрыть Solid World», - сообщил стартап в публикации на LinkedIn, добавив, что несмотря на все усилия, основатели пришли к выводу, что добровольный углеродный рынок глубоко разрушен, и даже в лучшем случае его исправление займет годы.

Основатели Solid World подтвердили, что по-прежнему видят потенциал рыночных климатических решений, но реальность такова, что ведущие углеродные реестры и склонные к гринвошингу организации толкают рынок в сторону более дешевых и сомнительных углеродных кредитов. Необходимы более строгие требования, устанавливаемые и контролируемые государствами, подчеркнули в Solid World.

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