Три года помощи: свыше 444 000 украинцев получили поддержку от эстонской организации

Об этом организация сообщила BNS, отметив, что Эстонский совет помощи беженцам в первую очередь поддерживает людей посредством оказания многоцелевой денежной помощи, которая позволяет людям, пострадавшим от войны, приобретать продукты питания, лекарства, оплачивать жилье или покрывать другие основные потребности.

«В 2022 году Эстонский совет помощи беженцам был одной из первых организаций, отреагировавших на гуманитарный кризис в Украине. Поддержка и многолетний опыт эстонских доноров на востоке Украины позволили нам очень быстро расширить свою деятельность и оказать необходимую помощь. В настоящее время мы являемся одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи в прифронтовых и других труднодоступных районах», - сказал руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон.

В течение трех лет Эстонский совет помощи беженцам распределял помощь на отопление и продовольственную помощь, а также помогал восстанавливать дома, поврежденные войной. Эстонский совет помощи беженцам также способствует долгосрочному восстановлению людей, пострадавших от войны, помогая им открыть малый бизнес и поддерживая сельскохозяйственную деятельность.

«Жители Украины по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи и поддержке, чтобы восстановить свою жизнь. Являясь членом международного сообщества, наша задача - продолжать поддерживать народ Украины до тех пор, пока он нуждается в нашей помощи», - добавил Янсон.