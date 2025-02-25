КОЛОНКА СОБОЛЕВА Фридрих Мерц: именно тот лидер, который сейчас отчаянно нужен Европе?

Конечно, в этой компании есть, кроме США, еще две страны, насчет которых можно было бы сказать, что ценности свободного мира им вообще-то не чужды, - это Израиль и Венгрия - однако именно с учетом новой позиции США их присутствие в этом списке не так уж и поражает: Израиль очень старается сейчас понравиться Дональду Трампу, ну а Виктору Орбану, как все давно уже поняли, еще и очень важно нравиться Владимиру Путину. Однако вот Германию представить в этом ряду по-прежнему остается невозможным: для того, чтобы и там произошел такой тектонический сдвиг, канцлером Германии должна была бы стать Алис Вайдель, а не Фридрих Мерц.