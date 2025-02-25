США отказываются поддержать в ООН резолюцию, в которой действия РФ в Украине называются агрессией, тем временем Фридрих Мерц, который по итогам выборов в Германии станет новым канцлером, дает понять, что Европе пора задуматься о создании своего военного блока. Павел Соболев пишет, что победа Мерца несет Европе, Украине, Эстонии большие надежды.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Фридрих Мерц: именно тот лидер, который сейчас отчаянно нужен Европе?
Резкий разворот во внешней политике США, в первую очередь - в вопросе поддержки Украины, сделал в последние недели рубрики международных новостей источником преимущественно крайне тревожной для Украины, Эстонии и всей Европы информации. Тем ценнее в такие периоды оказываются события очевидно позитивного толка, и к таковым с уверенностью можно отнести итоги состоявшихся в Германии 23 февраля парламентских выборов.
Приветствовать эти итоги в Киеве, Брюсселе, Таллинне стоит не только по той причине, что новым канцлером станет лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, значительную часть своей предвыборной программы посвятивший необходимоcти резкого усиления военной поддержки Украины, а фаворитка Илона Маска, превратившегося в неофициального главного советника Дональда Трампа, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), остается за бортом правящей коалиции.
Еще важнее первые шаги и первые заявления победителя выборов, которые указывают на то, что в качестве нового лидера одного из самых влиятельных государств континента Фридрих Мерц намерен решительно отстаивать субъектность Европы в решении ключевых для ее настоящего и будущего вопросов.
К шагам можно как раз отнести запуск процесса, который собственно и оставляет АдГ за пределами нового правительства: Мерц анонсировал коалиционные переговоры с СДПГ и подтвердил невозможность приглашения в правительство АдГ, что означает, что в условиях войны правоцентристским консерваторам в лице ХДС/ХСС союз с левоцентристской СДПГ оказался более подходящей возможностью, чем кооперация с праворадикальной силой, хотя в критике политики канцлера от СДПГ Шольца ХДС/ХСС и АдГ порой звучали весьма похоже. Весомее этого, однако, оказалась неприемлемость для ХДС/ХСС позиции АдГ по Украине, часто совпадающей с тем, что можно слышать из Кремля.
Иными словами, с АдГ будущему канцлеру Мерцу было бы, вероятно, гораздо проще найти точки соприкосновения в той же миграционной политике, но позиция АдГ по Украине превращает эту партию в не заслуживающего доверия партнера, поскольку эта позиция очевидно противоречит ценностям свободного мира. Правда, Дональд Трамп сумел поставить под сомнение, одинаково ли вся западная цивилизация понимает эти ценности, но Фридрих Мерц и тут дал понять, что с ним в качестве рулевого Германия будет и дальше подразумевать под ними то, что привыкла.
У США новые союзники?
Приняв поздравления с победой на выборах, Мерц несколько раз заявил, что надеется на продолжение союзнических отношений США и Европы в обеспечении глобальной безопасности, но при этом твердо подтвердил, что Европе стоит готовиться и к худшему варианту. Причем готовиться не морально, а практически: Мерц декларировал, что если станет ясно, что в НАТО более нет единства и его механизмы перестают быть эффективными инструментами обеспечения безопасности, значит, надо будет очень быстро заниматься созданием европейского военного блока, причем так быстро, чтобы к июньскому саммиту НАТО в Гааге этот резервный план уже был бы готов к быстрой реализации.
В том, что этот худший сценарий отнюдь не маловероятен, сомневаться не позволяет сама администрация Дональда Трампа: в этом смысле очень показательна компания, в которой США оказались как страна, отказавшая в своем голосе резолюции Генассамблеи ООН о войне в Украине, где действия Россия назывались агрессией. Получается, что США сейчас разделяют общие ценности с КНДР, Беларусью и Суданом.
Конечно, в этой компании есть, кроме США, еще две страны, насчет которых можно было бы сказать, что ценности свободного мира им вообще-то не чужды, - это Израиль и Венгрия - однако именно с учетом новой позиции США их присутствие в этом списке не так уж и поражает: Израиль очень старается сейчас понравиться Дональду Трампу, ну а Виктору Орбану, как все давно уже поняли, еще и очень важно нравиться Владимиру Путину. Однако вот Германию представить в этом ряду по-прежнему остается невозможным: для того, чтобы и там произошел такой тектонический сдвиг, канцлером Германии должна была бы стать Алис Вайдель, а не Фридрих Мерц.
Маск скорее навредил, чем помог
Как мы смогли убедиться 23 февраля, до этого все-таки еще очень далеко. Особенно отраден тот факт, что неистовая поддержка АиД со стороны Илона Маска, призывавшего голосовать за эту партию и тем самым «снова сделать Германию великой», сыграла не в пользу, а против Алис Вайдель. Если же добавить сюда непреодоление пятипроцентного порога выглядевшим совсем уж пропутинским «Союзом Сары Вагенкнехт», то в целом такая картина достаточно красноречиво показывает, что для немецких избирателей, в отличие от поклонников риторического таланта Дональда Трампа, все-таки черное осталось черным, а белое - белым.
Сам Дональд Трамп делает вид, что результаты выборов в Германии ему понравились; он порадовался, что в Германия победила «консервативная партия», и добавил: «Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла, особенно в энергетике и миграции, и преобладавшей на протяжении столь многих лет».
Это немного похоже на то, как Трамп восхищается Джорджей Мелони, тоже консерватором, находящейся во главе уже итальянского правительства, называет ее фантастической женщиной и ярчайшим лидером современной Европы. Проблема Трампа в том, что и Мелони сейчас стало тяжело принимать эти комплименты, потому что она, как и Мерц, четко говорит, что долг Запада - ни в коем случае не ослаблять военную поддержку Украины.
Надежная опора?
Фридрих Мерц тоже не делает сейчас «жестов вежливости» по отношению к нахваливающему его Трампу, а сетует на то, что Трампа не слишком интересует безопасность Европы, а также, уже не называя Трампа по имени, повторяет, что нельзя позволить навязать Украине «гнилой мир». Будучи поддержанными идеей о создании европейского военного блока, эти слова Мерца звучат для Украины отнюдь не только как эмоциональная поддержка.
Также очень позитивно звучат они и для Эстонии. 24 февраля 2025 года, в 107-ю годовщину эстонской независимости (и 3-ю годовщину полномасштабной агрессии РФ), и министр обороны, и командующий Сил обороны в своих торжественных выступлениях делали акцент на том, что Эстония больше никогда не поддастся страху.
Вроде бы достаточно традиционный момент для протокольной праздничной речи, но в этот раз он совершенно отчетливо прирос актуальными и отнюдь не абстрактными смыслами: как-то очень уж явственно почувствовалось, что звучит обещание не бояться не только большого соседа-агрессора (что привычно), но и нового сговора между «великими державами».
В этом смысле Фридрих Мерц выглядит сейчас как раз одной из «внешних» опор, с помощью которых это обещание Эстония (равно как и Литва и Латвия) смогут успешно выполнить. Скажем, не один раз в последние недели нашему министру обороны приходилось выступать с успокаивающими общественность заверениями, что пока ничего не слышно о намерениях Вашингтона вывести американские войска «из нашего региона». И вот как раз Фридрих Мерц сейчас звучит так, чтобы мы, если о таких намерениях все-таки однажды услышим, как минимум не увидели бы в них проблему.