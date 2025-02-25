Вопрос к Трудовой инспекции: «Я на длительном больничном, но хочу работать, это возможно?»

Закон о гигиене и безопасности труда говорит, что первые два месяца человек должен спокойно сосредоточиться на лечении и выздоровлении, но с 61-го дня может работать в адаптированных условиях. Если работник и работодатель договорятся об этом, конечно же. Это не обязанность, а возможность, реализация которой зависит от состояния здоровья работника и от готовности работодателя внести необходимые коррективы, пишет Трудовая инспекция на своей странице в Facebook.

Если вы приступаете к работе с 60-го календарного дня нахождения на больничном листе, то предполагается, что вы будете находиться на больничном еще не менее 30 календарных дней, то есть в общей сложности как минимум 90 календарных дней. Такое ограничение необходимо для того, чтобы работодателю не приходилось вносить коррективы в рабочую среду на слишком непродолжительное время. Если работодатель не найдет возможности изменить условия труда временно нетрудоспособного работника, работнику придется оставаться на больничном, даже если он сам желает работать. В этом случае применяется обычный страховой случай пребывания на больничном листе, и Касса здоровья возмещает 70% дохода человека за календарный день.

Работа, соответствующая состоянию здоровья, может означать работу с частичной занятостью, адаптированные условия труда, а также более легкие трудовые задания. Подходящие условия труда определяет и указывает в больничном листе лечащий врач. Например, для работника, имеющего проблемы с физическим здоровьем, необходимыми корректировками могут быть запрет на подъем тяжелых предметов, запрет на работу на высоте и т. д. Если имеются проблемы с психическим здоровьем, то, возможно, придется временно избегать активного общения или принятия решений, требующих быстрого анализа и большой ответственности. Также может потребоваться регулировать продолжительность рабочей смены, к примеру, избегать работы в ночную смену и т. д.

За работу, выполненную работником во время нахождения на больничном, работодатель должен выплачивать заработную плату в размере не менее 50% от обычной зарплаты работника, которая была согласована до того, как работнику был открыт больничный лист. Касса здоровья возмещает остальную часть.

Возмещение Кассы здоровья выплачивается в течение 61-182 дней временной нетрудоспособности (при туберкулезе - 61-240 дней), или максимально 122 дня (при туберкулезе - максимально 180 дней).