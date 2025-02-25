Полиция разыскивает водителя Honda CRV, участвовавшего в ДТП

По предварительным данным, боковыми зеркалами задели друг друга автобус Iveco, двигавшийся в сторону Йыгева, и белый Honda CRV, ехавший в направлении Паламузе. Оба транспортных средства получили повреждения, однако водитель Honda покинул место происшествия, не остановившись.

Для выяснения обстоятельств аварии полиция просит помочь установить владельца изображенного на фото Honda CRV. Водитель также может сам связаться с полицией, позвонив по номеру 58877104 или написав на электронную почту sulev.jyrgenson@politsei.ee.